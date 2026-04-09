Argentina zmírní ochranu svých ledovců, slibuje si od toho rozvoj těžby

Argentina zmírní legislativní ochranu svých ledovců. Návrh příslušného zákona ve čtvrtek schválil argentinský parlament, píší tiskové agentury. Proti reformě protestovala například ekologická organizace Greenpeace. Změna měla podporu ultraliberálního prezidenta Javiera Mileie.
Zákon mění normu z roku 2010, která zaváděla celostátní standardy ochrany ledovců a oblastí kolem nich. Nová právní úprava předává odpovědnost za ochranu ledovců provinciím, které bude moci stanovit nové úrovně takové ochrany. V oblastech ledovců a jejich okolí tak budou moci provincie povolit ekonomické činnosti, které dosavadní úprava zakazovala.
Argentinská Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona po dlouhé rozpravě. V ní zazněly obavy z nižší ochrany ledovců a argentinských vodních zásob. Naopak provládní politici i zástupci části provincií se domnívají, že změna umožní využít nových těžařských příležitostí. O tom je přesvědčen i prezident Milei, podle kterého zákon "představuje inteligentní a suverénní politiku využívání přírodních zdrojů" a porážku ekologů odmítajících ekonomický rozvoj Argentiny.
Milei se domnívá, že snížení regulace přispěje k obnově argentinského hospodářství. Nedávno jeho vláda prosadila reformu zákoníku práce, která podle odborů a některých analytiků vedla ke snížení ochrany práv zaměstnanců.
Podle sčítání z roku 2018 má Argentina na 17.000 různě velkých ledovců. "Primární funkcí ledovců a okolí kolem nich je zajistit zásobu pitné vody," řekla BBC ekoložka Agostina Rossiová Serraová, která spolupracuje s organizací Greenpeace. Podle ní již dnes jsou v Argentině oblasti, které trpí suchem.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
Na Špicberkách pravděpodobně zahynul český lyžař a polárník Jakeš
Na Špicberkách pravděpodobně zahynul zhruba 70letý český lyžař, po kterém záchranáři od pondělí pátrali jako po pohřešovaném. Na svém webu to oznámil úřad špicberského guvernéra s tím, že muž zřejmě spadl do trhliny v ledovci Skilfonna.
Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár průmyslové haly na Semilsku
Hasičům se kolem 20:00 podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlý požár průmyslové haly na Semilsku. "Lokalizace požáru byla na krajské operační středisko nahlášena ve 20:00. K plamennému hoření již nedochází," uvedli hasiči na X. Zásah nicméně potrvá ještě dlouho, hasiči nyní dohašují skrytá ohniska.
Izrael chce zahájit dialog s Libanonem, tvrdí Netanjahu. Hizballáh přímá mírová jednání odmítá
Izrael plánuje co nejdříve zahájit přímá jednání s Libanonem, uvedl ve čtvrtek izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zaměří se na odzbrojení proíránského hnutí Hizballáh a navázání míru mezi oběma zeměmi, píše agentura Reuters. Podle serveru Axios by přímé rozhovory měly začít už příští týden ve Washingtonu.
ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte
Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.