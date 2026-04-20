Argentina si připomněla úmrtí papeže Františka. DJ Padre zmixoval jeho promluvy s technem

První výročí úmrtí papeže Františka si lidé na dvou kontinentech, v Evropě a Jižní Americe, připomínají velmi rozdílným způsobem, který odráží jeho původ i způsob, jakým propojoval víru s veřejným životem. Píše o tom agentura APA.

DJ Padre Guilherme při performanci k prvnímu výročí papeže Františka v Buenos Aires.Foto: REUTERS
Ve Františkově rodném Buenos Aires se už o víkendu sešly desetitisíce lidí. Na náměstí Plaza de Mayo, přímo před katedrálou, kde ještě jako Jorge Mario Bergoglio působil jako arcibiskup, dorazilo podle organizátorů přes 120 tisíc účastníků akce, převážně mladých lidí.

Atmosféra ale nebyla podle APA pietně tichá – naopak. Portugalský kněz a DJ Padre Guilherme tu uspořádal několikahodinový hudební program, který propojil hudbu žánru techno s papežovými promluvami a společnými modlitbami. Náměstí se zaplnilo s velkým předstihem a lidé proudili i do okolních ulic.

DJ Padre Guilherme při performanci k prvnímu výročí papeže Františka v Buenos Aires. K této příležitosti zmixoval některé Františkovy promluvy a modlitby s techno-hudbou.Foto: REUTERS


Úplně jiný charakter bude mít připomínka v Římě. V úterý odpoledne začne v bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) pieta tichou modlitbou. Po ní organizátoři odhalí pamětní desku připomínající papežův vztah k mariánské ikoně Spása římského lidu (Salus Populi Romani), kterou velmi uctíval. Večer bude pokračovat slavnostní mší, při níž zazní také poselství jeho nástupce Lva XIV., který je nyní na cestě v Africe.

Papež František, který byl v březnu 2013 zvolen prvním jihoamerickým papežem v dějinách katolické církve, zemřel 21. dubna 2025. Svou rodnou Argentinu ve funkci papeže nikdy nenavštívil. Nejprve proto, že nechtěl ve svém cestovním plánu upřednostňovat svou vlast, a později proto, že mu v cestě nakonec zabránily zdravotní důvody.

ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. USA ukázaly záběry mariňáků, kteří obsadili íránskou loď

Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.

Slovinský premiér po měsíci vzdal snahu o sestavení vlády, přechází do opozice

Slovinský premiér Robert Golob v pondělí oznámil, že vzdává snahy o sestavení nové vlády a přechází do opozice. Informovala o tom agentura STA. Jeho středolevé Hnutí Svoboda (GS) zvítězilo v březnových volbách, pro pokračování ve vládě si ale nebylo schopno zajistit většinu. Po ní naopak podle médií sahá středopravá koalice kolem Slovinské demokratické strany (SDS) expremiéra Janeze Janši.

Pozor na sklenice s bílou nálepkou. Jak poznat otrávenou dětskou výživu

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Uvedla to sama firma s tím, že její maloobchodní partneři všechny výživy preventivně odstranili z prodeje. Dvě otrávené sklenice se objevily i v Brně, policie však nepovažuje míru ohrožení za vysokou. Deník Aktuálně.cz odpovídá na otázky, jak se podezřelým výživám preventivně vyhnout.

