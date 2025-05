Argentina pomáhala nacistům utéct z Evropy, ukazují nově zpřístupněné dokumenty

Argentina odtajnila dokumenty, které ukazují, že země po druhé světové válce do značné míry pomáhala nacistům uniknout z Evropy. K on-line zpřístupnění stovek dokumentů svolil argentinský prezident Javier Milei. Mnohé z nich potvrzují, že vysoce postavení nacisté, jakým byl i doktor Josef Mengele, žili v Argentině bez problémů. Napsal to britský list The Times.

Milei pondělním krokem splnil slib, který učinil už v únoru. Dohromady tak argentinské úřady zpřístupnily 1850 dokumentů. Jsou mezi nimi složky od policie a zpravodajských služeb stejně jako novinové výstřižky. Mnohé z nich byly odtajněny už v 90. letech, ale veřejnosti zůstávaly prakticky nepřístupné. Nahlédnout do nich totiž mohla pouze tehdy, pokud si požádala o návštěvu ve státním archivu. "Neexistuje důvod, proč pokračovat s jejich zatajováním," uvedl šéf kabinetu vlády Guillermo Francos. Přesto jejich uveřejnění podle listu vyhovuje politickým ambicím současného prezidenta. Jedním důvodem tak může být, že Milei se snaží pošpinit odkaz Juana Dominga Peróna, který byl hlavou státu mezi lety 1946 a 1955 a pak znovu od roku 1973 až do své smrti v roce 1974. Právě on dal pravděpodobně přímý souhlas k tomu, aby do země přišly stovky nacistů, kteří uprchli z Evropy. Perón, který prosazoval větší zásahy státu do ekonomiky, je v zemi stále oblíben. Politici, kteří se odvolávají na jeho odkaz, jsou nyní převážně v opozici. Milei je zastáncem volného trhu. Odtajnění dokumentů také může pomoci zlepšit prezidentovu pověst jako největšího podporovatele Izraele mezi latinskoamerickými lídry. Milei před časem uvedl, že po skončení svého mandátu má v plánu konvertovat k judaismu.