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Zahraničí

V Bulharsku vybuchla zbrojovka, která patří stejné firmě jako Vrbětice

ČTK

Areál bulharské zbrojovky EMKO v pondělí zasáhl požár a výbuch. Uvádí to bulharská média. Areál byl kvůli výbuchu evakuován, média však zatím neinformují o zraněných či mrtvých. Incident prošetřuje policie. Firma EMKO využívala sklady v moravských Vrběticích zničené v roce 2014 výbuchem, ze kterého české úřady obvinily ruské tajné služby.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Reuters
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Několik výbuchů podle agentury BTA otřáslo odpoledne areálem firmy EMKO v obci Trjavna v centrálním Bulharsku. "Podle počátečních informací v jednom nákladním voze vypukl požár, po kterém následovaly výbuchy v oblasti skladů závodu," uvedly regionální úřady.

Starosta města Trjavna Denčo Minev, na jehož území se areál nachází, uvedl, že nemá zprávy o obětech. "Příčina požáru bude stanovena později," uvedl starosta s tím, že areál byl evakuovaný a úřady tam nikoho nepouští.

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Ministr vnitra Ivan Demerdžiev uvedl, že úřady nechaly evakuovat z preventivních důvodů i nedalekou osadu. Příčiny incidentu jsou podle něj pravděpodobně "interní". Podle serveru bulharského rozhlasu BNR News majitel skladu uvedl, že se jednalo o nehodu, a ne sabotáž.

V uplynulých deseti letech sklady a areály firmy EMKO zbrojaře Emilijana Gebreva zasáhlo několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2021 bulharská generální prokuratura uvedla, že z explozí podezírá několik Rusů. Samotný Gebrev podle médií čelil pokusu o otravu novičokem ze strany ruských agentů. Moskva taková tvrzení odmítala.

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