Janovský most byl jako tikající bomba. Architektovi nešly výpočty, Italové tragédii čekali

Zřícený most v Janově byl špatně zkonstruovaný, shodují se odborníci. Podle statika je možné, že podobně problematické mosty jsou i v Česku.

Janov - Dálniční most v Janově, pod jehož troskami zemřely čtyři desítky lidí, byl špatně zkonstruovaný. A nebezpečný, shodují se statikové a odborníci na dopravní stavby.

Že tragédie nebyla nešťastná náhoda, ale šlo o lidskou chybu, oznámil i janovský prokurátor Francesco Cozzi.

Architekt Riccardo Morandi, jenž stavbu navrhl v 60. letech, si oblíbil metodu známou jako patent Morandi M5. Kombinuje takzvaný předpjatý beton, zpevněný zevnitř nataženými kovovými lany, se zavěšenou konstrukcí.

"Morandi most navrhoval v době, kdy byl předpjatý beton populární, konstruktéři ale ještě moc nevěděli o jeho vlastnostech," vysvětluje Milan Vašek, soudní znalec z pražského ČVUT, který se specializuje na stavby. Beton byl tehdy podstatně levnější než běžně používaná ocel.

Italský technický web Ingegneri zveřejnil po zřícení mostu zprávu, podle které více než padesát let stará stavba vždy vzbuzovala pochyby. Že most nakonec spadl, označil za "tragédii, která čekala na to, aby se stala".

Experti kritizují zejména chyby v architektových výpočtech, v důsledku nichž se betonový povrch mostu postupem času začal deformovat. Spravit nerovnosti se částečně podařilo v 80. letech, stavba se rekonstruovala i o deset let později.

Hrozí podobná tragédie v Česku? Podle Milana Vaška, soudního znalce a experta na stavby z pražské ČVUT, nelze vyloučit, že nebezpečné mosty jsou i v Česku. "Mosty z předpjatého betonu, jako byl ten v Janově, u nás nejsou," říká expert. "Měli jsme dva mosty na Zvíkově a jeden na Hronu, oba se zdeformovaly a pak je opravili," vysvětluje. Upozorňuje ale, že ne vždy se dodržují normy a předpisy. "Kdyby při stavbě a dalších kontrolách bylo všechno bez problému, nic by spadnout nemělo," říká Vašek a připomíná pád lávky v pražské Tróji. "Do té zateklo za povodní a zrezivěly kovové nosné kabely," popisuje.

Most nevydržel zátěž

Podle Milana Vaška je příčinou neštěstí kombinace více vlivů. "Technika předpjatého betonu byla oblíbená před padesáti lety, kdy se ještě nevědělo, že se beton bude smršťovat a dál jinak pracovat," vysvětluje.

Do zdeformované betonové konstrukce nejspíš zatékalo a výztužná kovová lana zrezivěla.

Postupem času se zvyšovala také zátěž, kterou musela stavba zvládnout. "Asi právě proto došlo v roce 2016 k opravě," myslí si Vašek. Oprava ale podle něj nejspíš nebyla úspěšná. "Ten den hodně pršelo, tím mohlo dojít k poklesu základů a most zátěž nevydržel," vysvětluje Vašek.

Společnost Autostrade, která měla most ve správě, poškození vylučuje. "Zhroucení bylo nečekané a nepředvídatelné. Most byl neustále sledován v míře přesahující tu, jakou vyžaduje zákon," řekl novinářům zástupce firmy Stefano Marigliani.

Soudní znalec Vašek si na rozdíl od většiny expertů, které citovala zahraniční média, umí představit, že roli mohl hrát i blesk. Ten do mostu podle některých svědků během bouřky udeřil.

"Pokud by sjel po konstrukci do podloží, tak ten náraz mohl být 'posledním vrabcem', jak my říkáme, který to celé shodil," říká znalec.

"Ten most je špatně"

Poslední velká oprava stavby se uskutečnila před dvěma lety. "Ten most je špatně. Dřív nebo později bude muset být nahrazen," řekl tehdy stavitel Antonio Brencich z Janovské univerzity italskému serveru Primonacale.

Podle Brencicha byl architekt Morandi inženýrem s dobrou intuicí, ale praktické výpočty mu příliš nešly. Drobné práce na konstrukci probíhaly i v okamžiku, kdy se v úterý za prudkého deště zřítil jeden z nosných pilířů.

Agentura Radiocor upozornila na to, že italská správa dálničních cest nedávno vyhlásila výběrové řízení na opravu tohoto důležitého dálničního tahu v hodnotě 20 milionů eur (více než půl miliardy korun). V roce 2009 se přitom uvažovalo o demolici.

Architekt Morandi, který spáchal na Štědrý den rok roku 1989 sebevraždu, navrhl podobné mosty ještě dva. Most Generála Rafaela Urdaneta ve venezuelském Maracaibu je o pět let starší než ten janovský a bezmála osmkrát delší. Druhá stavba překlenuje údolí Kuf v Libyi.

Video: Italští hasiči vyprošťují v Janově člověka z visícího vraku