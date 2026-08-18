Archeologové v Limě objevili 1400 let staré pozůstatky muže

Archeologové v peruánském hlavním městě Limě objevili pozůstatky muže, které jsou staré přibližně 1400 let. Nález z archeologického naleziště Huaca Pucllana podle peruánského ministerstva kultury pravděpodobně souvisí s rituální obětí a mohl být součástí obřadu spojeného s uzavřením podzemního vodního kanálu. O nálezu informovala agentura DPA.
Pozůstatky pravděpodobně dospělého muže archeologové nalezli uložené podél kanálu, který souvisel s obřadní studnou. Kostra ležela na levém boku v severojižním směru. Lebka směřovala na západ, tedy směrem k pyramidě a moři. Podle ministerstva to naznačuje, že tělo bylo uloženo záměrně v souvislosti s rituálním zasvěcením stavby.
Archeologové v blízkosti pozůstatků odkryli také keramickou hlavu hada. Podle odborníků může jít o další prvek, který souvisí s rituálním významem místa.
Huaca Pucllana vznikla v oblasti dnešní peruánské metropole přibližně mezi lety 450 a 650 našeho letopočtu. Naleziště se nachází přímo v moderní části Limy, ve čtvrti Miraflores.
Dominantou archeologického komplexu je stupňovitá pyramida vybudovaná z milionů ručně vyráběných hliněných cihel. Nový nález podle peruánských úřadů přináší další informace o náboženských a rituálních praktikách tehdejší společnosti a o způsobu, jakým obyvatelé Huaca Pucllana využívali a slavnostně uzavírali své stavby.
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