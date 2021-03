Archeologové hlásí velký objev. Našli nové fragmenty svitků od Mrtvého moře

V jeskyni v Judské poušti jižně od Jeruzaléma byly objeveny nové fragmenty svitků od Mrtvého moře. Oznámili to v úterý izraelští archeologové. Ukryty tam podle nich patrně byly během židovského povstání proti Římu před 1900 lety. Jak píše izraelský list Haarec, jde o první objev svitků od Mrtvého moře za šedesát let.

Takzvané kumránské svitky od Mrtvého moře. | Foto: Library of Congress

Zhruba dvacet nově nalezených fragmentů, které podle radiokarbonového datování pochází z druhého století, obsahuje řecký překlad knih starozákonních proroků Zachariáše a Nahuma. V hebrejštině přitom bylo ponecháno pouze slovo Bůh. Přepokládá se, že jde o rukopisy dvou písařů.

Fragmenty byly nalezeny v takzvané Jeskyni hrůz, kde se při vykopávkách v šedesátých letech 20. století našlo 40 lidských koster. Název jeskyně byl podle tiskového prohlášení izraelského ministerstva památek odvozen od faktu, že ji lemují rokle a je přístupná pouze slaňováním po strmém útesu, píše list The Times of Israel.

Předpokládá se, že fragmenty byly v jeskyni ukryty během židovského povstání proti římské nadvládě, které se odehrálo v letech 132 až 136 našeho letopočtu pod vedením Šimona bar Kochby za vlády císaře Hadriána, píše agentura AP.

Za svitky je označováno asi 900 rukopisů nalezených ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století v pouštních jeskyních v Kumránu u Mrtvého moře. Jde o staré náboženské texty sepsané v aramejštině, hebrejštině a řečtině. Nejstarší ze svitků pochází ze 3. století před naším letopočtem, nejmladší z prvního století po Kristu. Součástí byl rovněž vůbec nejstarší známý Starý zákon.

Kromě nových fragmentů biblických rukopisů z Knihy Malých proroků badatelé nyní objevili také 10 a půl tisíce let starý proutěný košík, který je podle izraelských médií nejstarším plně dochovaným proutěným košíkem vůbec. Pochází z neolitického období, tedy než do regionu dorazila keramika. Předmět vydržel tak dlouhou dobu díky nezvyklému teplu a suchu v oblasti.

Dalším nálezem je šest tisíc let stará dětská mumie. Pravděpodobně šlo o dívku, která byla zabalena do látky, zřejmě deky. Předběžná analýza určila věk dítěte na šest až dvanáct let.