Izrael projednává zákon, který má zrušit arabštinu jako úřední jazyk

před 11 minutami

Jeruzalém - Legislativní výbor izraelské vlády schválil návrh zákona, na jehož základě by arabština přestala být druhým úředním jazykem v zemi. Kontroverzní návrh předpokládá, že arabština bude mít napříště už jen "zvláštní status", napsal list Times of Israel. Teroristé z Hamásu sváděli izraelské vojáky na Facebooku. Vydávali se za krásné dívky číst článek Zákonná předloha, která ještě musí projít ve dvou čteních parlamentem, definuje podle něj Izrael jako "národní domovinu židovského národa". Podobný návrh neprošel v Izraeli v roce 2014. Kritici mu tehdy vytýkali, že zákon diskriminuje arabskou menšinu a další menšiny v Izraeli. Arabové jsou v populaci 8,7 milionu Izraelců zastoupeni více než 20 procenty. Dosud jsou úředními jazyky v zemi hebrejština a arabština. Arabský poslanec Ajmán Auda označil podle agentury DPA rozhodnutí kabinetního výboru za "vyhlášení války" arabským občanům Izraele. Palestinský Hamás vyřadil zničení Izraele ze svého programu, uznat ho ale nehodlá číst článek "Diskriminace dostala právní pečeť," řekl. Nebezpečí předkládaného zákona podle něj tkví v tom, že "vytváří dvě třídy občanů - Židy a Araby". Poslanec Avi Dichter z pravicově orientované vládní strany Likud, který za návrhem zákona stojí, ho obhajoval jako nezbytný. Cílem Palestinců je prý "zničit národní stát Židů". A navržený zákon má zajistit, aby Židé mohli být "svobodným národem ve své zemi".

