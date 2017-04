Arabsko-kurdské síly poprvé pronikly do města Tabka, poslední překážky před Rakkou

před 5 minutami

Arabsko-kurdské síly v pondělí poprvé pronikly do syrského města Tabka, které ovládají radikálové z Islámského státu (IS). Informovala o tom exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Tabka představuje pro arabsko-kurdské milice klíčovou překážku na cestě k hlavní baště IS, městu Rakka. Koalice Syrské demokratické síly (SDF), jejíž významnou složkou jsou kurdské milice YPG, zahájila tažení k Rakce loni v listopadu. Podle SOHR vstoupili bojovníci SDF "poprvé do Tabky, kterou ze všech stran obklíčili." Milice se zmocnily několika bodů na jihu a postupují na západní okraj města. Bojovníci koalice svádějí v Tabce tuhé boje s radikály, kteří se je snaží zatlačit zpět, uvedla SOHR.