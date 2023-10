Hraje jim to do karet. Tvrdý úder Izraele je přesně to, co Hamás chce, říká arabista

Hamás se svým útokem snažil jednoznačně ukázat, že je stále silou, která dokáže izraelské vládě uštědřit citlivý zásah, míní arabista Ondřej Beránek. Představitelé radikálního hnutí podle něj počítali s tím, že Izrael odpoví na jeho násilí tak agresivně. "A to je něco, co si myslím, že Hamásu může hrát do karet," podotýká v rozhovoru.

5:22 „Existuje velmi reálné riziko, že snahy Hamasu podpoří nejrůznější radikální organizace po světě, které budou útočit na západní cíle,“ uvádí Beránek. | Video: Akademie věd ČR

Očekávaná pozemní operace Izraele do Gazy vyústí v nezměrný počet civilních obětí, a Hamás tak podle Beránka nyní doufá, že židovský stát za to řada aktérů po celém světě odsoudí. Místopředseda Akademie věd ČR rovněž zdůrazňuje, že Izraeli se již ve válce v letech 2006 až 2007 nepodařilo širší vedení Hamásu kvůli systému podzemních tunelů v Gaze zničit. Související Pod Gazou je další město. Tunely se změní v hroby teroristů, říká izraelský expert "Zároveň Izrael nemá v tuto chvíli nejmenší ponětí, jak by Gazu, pokud by Hamás zlikvidoval, dál ovládal. Vyzkoušel si to v minulosti a nikdy to nevedlo k ničemu dobrému," podotýká Beránek ve videu v úvodu článku, kde dále zmiňuje, jaké státy Hamás podporují a jak velký vliv to může mít na další vývoj konfliktu. Izraelská armáda v noci na úterý pokračovala v odvetných leteckých úderech na Pásmo Gazy, kde zasáhla více než 200 cílů souvisejících s palestinskými organizacemi Hamás a Islámský džihád, informoval list The Times of Israel. V Gaze se tak dále zhoršuje krizová humanitární situace. Místní nemocnice jsou po masivním izraelském bombardování přeplněné a tisícům pacientů hrozí smrt, protože nemocnicím rychle ubývá palivo pro provoz nouzových generátorů. Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila bilanci palestinských obětí v Gaze, která od začátku války hnutí Hamás s Izraelem činí 2 800 mrtvých, z toho polovina jsou ženy a děti, píše agentura Reuters. Počet mrtvých narůstá v průměru o nižší stovky denně. Novinář o běsech teroristů: Ti lidé jsou na dně. Gazu jsme nechali hnít jako vřed (15. 10. 2023) 2:57 "Je tam zkrátka všechno, co si umíte představit, špatně," komentuje reportér Pavel Novotný podmínky v Pásmu Gazy. | Video: Tým Spotlight

