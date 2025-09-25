Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Výzva Applu přichází v době, kdy Evropská komise (EK) přezkoumává zákon a poprvé hodnotí jeho účinnost a schopnost reagovat na nové technologie, včetně umělé inteligence (AI). Komise proto vyzvala zainteresované strany, aby jí zaslaly své připomínky do 24. září.
Apple požádal EK, aby přehodnotila, jak zákon ovlivňuje spotřebitele v EU, kteří používají jeho produkty. Dodal, že bude i nadále pracovat na tom, aby mohl poskytovat nové funkce při splnění zákonných požadavků. Upozornil ale, že zákon ho již donutil odložit v EU zavedení několika funkcí. Mimo jiné i kvůli tomu, že DMA vyžaduje, aby Apple před zavedením u některých funkcí zajistil, že budou fungovat s produkty jiných výrobců nebo vývojáři třetích stran. Uvedl rovněž, že nenašel způsob, jak splnit požadavky bez ohrožení uživatelských dat, a jím navrhovaná ochranná opatření EK zamítla.
"Je jasné, že nemůžeme vyřešit všechny problémy, které DMA způsobuje," uvedl Apple ve zprávě zveřejněné na svých internetových stránkách. "Postupem času se ukázalo, že DMA trhům nepomáhá. Ztěžuje podnikání v Evropě". Apple v EU prodává miliony zařízení a služeb.
EK na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala.
DMA vstoupil v platnost loni. Požaduje, aby velké technologické firmy otevřely své platformy konkurentům.