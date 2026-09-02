Apple následoval Google, podvolil se Trumpovi. Ontarijské jezero má nové jméno

Americká společnost Apple pro uživatele v USA přejmenovala v úterý ve své mapové aplikaci Ontarijské jezero na Americké jezero poté, co ji o to požádal prezident Donald Trump, píší média. Následovala tak příklad Googlu, který se už na konci minulého týdne podvolil Trumpově výnosu a pro uživatele Google Maps ve Spojených státech název vodní plochy změnil.
Šéf Bílého domu nový název jezera na hranici s Kanadou nařídil v době eskalující obchodní války se sousední zemí.
Apple potvrdil, že změnu pro uživatele své aplikace Apple Maps v USA učinil poté, co byla zavedena do amerického informačního systému geografických názvů, píše agentura Reuters. Uživatelé v Kanadě na mapě stále najdou Ontarijské jezero, zatímco zbytek světa uvidí obě jména. Společnost postupuje podobně, jako když se Trump rozhodl přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv.
Změny názvů ukazují, jak jsou technologické společnosti vtahovány do geopolitických sporů, připomínají média. Trumpova administrativa na firmy tlačí, aby se podřídily prezidentovým výnosům, které spojenci i mezinárodní organizace odmítají. Nový název jezera je závazný pouze pro americké federální úřady.
Trump výnos o přejmenování vodní plochy podepsal minulý čtvrtek poté, co zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi Ottawou a Washingtonem. USA uvalily 50procentní clo na dovoz kanadského zboží. Kanada začne vybírat odvetná cla ve výši od 15 do 50 procent od 8. září.
Jméno Ontario podle agentury AP pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená „jezero zářících vod“. Provincie Ontario, založená v roce 1867, je pojmenovaná podle jezera. Dvaapadesát procent vodní plochy Ontarijského jezera leží v Kanadě, zatímco zbytek se rozkládá na území amerického státu New York.
Kanadský premiér Mark Carney a demokratická guvernérka státu New York Kathy Hochulová v hodinách po vydání Trumpova příkazu uvedli, že se změně názvu nepodvolí.
Proti přejmenování jezera, které svůj název nese více než 400 let, se staví 63 procent Američanů, vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters zveřejněného v úterý. S krokem souhlasí pouze 14 procent obyvatel USA. Zbytek si nebyl jistý nebo na otázku neodpověděl.
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