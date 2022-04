Přes frontovou linii zpátky. Někteří Ukrajinci se rozhodli riskovat a vrací se domů

Český basketbalista Tomáš Satoranský by se od nové sezony mohl vrátit do Barcelony, kde už v minulosti dva roky působil. Třicetiletý reprezentační rozehrávač, jenž naposledy hrál v NBA v dresu Washingtonu, vyjednává podle informací basketbalového serveru Home of Glory se španělským klubem hrajícím Euroligu o víceleté smlouvě.

Kapitán národního týmu zamířil do NBA v roce 2016 právě z Barcelony a první tři sezony v zámoří odehrál ve Washingtonu. Poté přestoupil do Chicaga, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů. Před startem této sezony zamířil do New Orleans, kde se ale neprosadil a v únoru putoval přes Portland do San Antonia. Za Spurs odehrál jen jedno utkání proti Washingtonu a poté, co ho tým vyplatil ze smlouvy, se po necelých třech letech vrátil do Wizards jako volný hráč.

V Barceloně působil v letech 2014 až 2016. V Eurolize měl v jejím dresu průměry 8,2 bodu, 2,9 doskoku a 3,8 asistence na zápas.