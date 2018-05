Mexické aerolinky, jejichž letoun se zřítil v Havaně, porušovaly bezpečnost. Kuba před nimi varovala

před 2 hodinami

Úřady na Kubě v minulosti vydaly doporučení, aby si již kubánské aerolinky od těch mexických nepronajímaly letadla ani posádky.

Havana - Mexická letecká společnost Aerolíneas Damojh, jejíž letoun se zřítil v pátek u kubánské metropole Havany, čelila v posledních letech vážným stížnostem ohledně bezpečnostních pravidel.

Úřady jihoamerické Guyany loni zakázaly letadlu vstupovat do vzdušného prostoru země poté, co posádka umožnila nebezpečné přetížení zavazadlového prostoru během letů mířících na Kubu. V sobotu o tom informovala agentura AP. Agentuře to řekl jeden z pracovníků guyanského úřadu pro civilní letectví.

Kubánské aerolinky si stroj Boeing 737-200 od mexické společnosti pronajaly i s posádkou. Letoun směřující z metropole do východokubánského Holguínu havaroval v pátek krátce po startu z havanského letiště. Při nehodě zahynulo 99 Kubánců a 11 cizinců včetně šesti členů mexické posádky.

Příčiny nehody zatím nejsou známy, očití svědkové nicméně tvrdí, že letadlo před pádem na zem hořelo.

Problémy společnosti, která Kubáncům letoun pronajala, potvrdil podle AP i jeden z dlouholetých pilotů kubánských aerolinek Ovidio Martínez. Jeden z jejích strojů podle něho před několika lety nakrátko zmizel z radaru, což kubánští dispečeři považovali za zásadní technický problém a úřady vydaly doporučení, aby si již Kuba od Aerolíneas Damojh nepronajímala stroje a posádky. Kubánská společnost, která nemá dostatek vlastních strojů, však pokyn nerespektovala.

Kubánské úřady zatím žádné teze o možných příčinách nehody nezveřejnily ani nezjistily možná bezpečnostní pochybení. Podle mexické strany prošla společnost naposledy loni v listopadu testem bezpečné provozuschopnosti svých strojů.