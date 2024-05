"Výsměch Ukrajincům." Na ministra zahraničí USA se po akci v Kyjevě sesypala kritika

Nezvyklé vystoupení ministra zahraničí USA na Ukrajině vyvolalo rozporuplné reakce. Antony Blinken podpořil zemi napadenou ruským agresorem z pódia kyjevského baru, který slouží i jako bunkr. Potom si s ukrajinskou skupinou 19.99 zahrál skladbu Rockin' in the Free World od americko-kanadského písničkáře Neila Younga.

"Vaši vojáci, vaši občané, zejména na severovýchodě a v Charkově, nesmírně trpí. Ale oni musí vědět, vy musíte vědět, že Spojené státy jsou s vámi, velká část světa je s vámi a oni bojují nejen za svobodnou Ukrajinu, ale za svobodný svět. A svobodný svět je také s vámi," prohlásil Blinken, než rozezněl svoji červenou kytaru.

Někteří uživatelé sociálních sítí Blinkenův krok vystoupit v Kyjevě obhajovali, zatímco jiní tvrdili, že může působit "hluše", píše server Newsweek. "Pokud se chystáte vystupovat v Kyjevě, zatímco tisíce civilistů utíkají z Charkova a ukrajinská armáda trpí ztrátami, které jsou částečně způsobeny zpožděnou americkou pomocí, měl byste se teď za Ukrajinu vážně postavit. Jinak to dopadne velmi, velmi špatně," napsala na síť X Jessica Berlinová z think-tanku Center for European Policy Analysis (CEPA).

"Na začátku přiznal, že si je vědom současných těžkostí, kterým vojáci a země čelí, a proto se rozhodl zahrát právě tuto píseň. Obě věci posloužily jako protestní píseň i politické prohlášení," komentoval podle Newsweeku další z uživatelů X.

Neil Young napsal Rockin' in the Free World v únoru 1989, když se dozvěděl, že plánované koncertní turné do Sovětského svazu se neuskuteční. Jeho kytarista k tomu poznamenal: "Budeme muset pokračovat v 'rockování' ve svobodném světě". Písničkáře to zaujalo a druhý den už měl hotový text.

"Zatímco někteří lidé na západě považují Blinkenovo vystoupení v jednom z kyjevských barů za příklad měkké síly a diplomacie, většina Ukrajinců na mém kanálu (sociální sítě) ho považuje za "hluše znějící" vzhledem k ruské ofenzivě v Charkovské oblasti a složité situaci s výpadky elektřiny v zemi," napsal na síti X Ostap Jaryš ze zpravodajské společnosti VOA News (Hlas Ameriky).

"Dnes večer se ministr Blinken na vlastní oči přesvědčil, že duch Ukrajiny zůstává nezlomný," uvedl svůj příspěvek uživatel Vedant Patel. "Při vší úctě, to ale vypadá jako výsměch Ukrajincům. Zatímco nás (Rusové) ničí, Američané nám zakazují používat zbraně," dodal podle Newsweeku další uživatel sítí X.

Blinkenova návštěva se uskutečnila v době, kdy ruské síly vedly nový útok poblíž Charkova, kde svrhly naváděné letecké bomby a donutily obyvatele k útěku. Americký Institut pro studium války (ISW) v úterý vyhodnotil, že tempo ruských útočných operací zřejmě zpomalilo.

