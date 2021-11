Antivaxer Fico chytil druhý dech. Tepe do očkování i Čaputové a podpora mu roste

Situace na Slovensku je kritická. V úterý počet pozitivně testovaných překročil rekordních deset tisíc a nemocnice jsou na hraně kapacit. Některým přitom chybí personál. Deník SME napsal, že z šestnácti zdravotních sester v nemocnici v Prievidzi, které tam na jaře obsluhovaly plicní ventilátory, zůstalo na covidovém oddělení jen osm.

Vláda premiéra Eduarda Hegera jedná o zpřísnění opatření. Zřejmě vyhlásí zákaz nočního vycházení pro všechny, nevakcinovaní lidé budou moci pouze do obchodů s potravinami a léky. Proočkovanost je na Slovensku nižší než v Česku, dosahuje zhruba 46 procent populace. U nás dostalo dvě dávky do středy 24. listopadu 58,7 procenta obyvatel.

V názoru na smysluplnost nejen očkování, ale i restrikcí se zásadně rozcházejí slovenské politické špičky. Prezidentka Zuzana Čaputová v úterý po návštěvě nemocnice v Bratislavě prohlásila, že situace je katastrofální.

"Co víc ještě potřebujeme slyšet, než že jsme se svým přístupem nejhorší na světě? Pro mě je to absolutně alarmující. Potřebujeme přestat šířit bludy o covidu, přestat tlachat o covidu a poslouchat odborníky. Odborníci jednoznačně říkají a konzilium má jasné doporučení, že potřebujeme omezit mobilitu, že potřebujeme lockdown," řekla Čaputová novinářům v emotivním projevu.

Jiný názor ale má dlouholetý premiér, nyní lídr opoziční strany Směr-Sociální demokracie Robert Fico. V rozhovoru pro televizní stanici CNN Prima News tvrdil, že očkování není indická posvátná kráva a není samo o sobě cestou ven z koronavirové krize. Už v září přitom napadl Čaputovou za její projev na téma rozdělené společnosti. Podle Fica každoroční zprávu o stavu země zneužila k propagaci vakcinace.

"Ficovo stanovisko má velký vliv na to, že se někteří lidé nenechali naočkovat nebo nevidí smysl v mnoha proticovidových opatřeních. Je to vidět i na tom, že Ficovi znovu stoupají procenta podpory v průzkumech veřejného mínění. Rozhodně činím Fica spoluzodpovědného za to, že je na Slovensku naočkováno tak málo lidí," řekl deníku Aktuálně.cz slovenský politický komentátor Eugen Korda, který pracuje pro časopis Týždeň.

Nárůst Ficovy podpory

Podle průzkumu agentury Focus zveřejněného minulý měsíc by Ficova strana nyní skončila ve volbách druhá se ziskem 15,5 procenta hlasů. Přitom ještě v létě se pohybovala pod dvanácti procenty. Větší podporu - 19,3 procenta - má v říjnovém průzkumu jen strana Hlas, kterou založil expremiér a Ficův bývalý stranický kolega Peter Pellegrini.

Bývalý premiér není ani zastáncem nošení roušek a respirátorů. Loni ruchové mikrofony zachytily před tiskovou konferencí strany Směr jeho větu: "Musíme nosit roušky jako nějací debilové."

Podle Kordy vede Robert Fico rafinovaně kampaň už několik měsíců a řídí se heslem čím hůře, tím lépe pro něj. "Pokud stát bude v rozkladu a problémech, což se pomalu, ale jistě děje, tak vláda ztrácí podporu, lidé se zlobí a znovu volají po Ficovi. Bývalý premiér se bojí toho, že když nebude ve vládě, nezastaví se trestní stíhání lidí z jeho okolí pro korupci a postupně povede až k němu. Takže on vlastně prostřednictvím koronaviru chrání svoji svobodu," tvrdí Eugen Korda.

Paradoxem je, že Fico sám nemoc covid-19 prodělal a přiznal se, že na to nevzpomíná rád. Jeho slova zachytil policejní odposlech na chatě, kde se setkával s podnikateli, právníky a politiky. Štěnice policie nainstalovala kvůli vyšetřování korupce.

"Strašná nemoc, strašná"

Na jedné z nahrávek bývalý předseda slovenské vlády říká, že mu diagnostikovali koronavirus na dovolené na Krétě a musel pak být jedenáct dní v izolaci v hotelovém pokoji. Pak podle svých slov zfalšoval PCR test, aby se z Řecka dostal domů.

Robert Fico si také postěžoval, že po prodělání covidu se mu hůře dýchá, ztratil chuť a zeslábl tak, že nemůže cvičit. "Strašná nemoc, strašná," je slyšet jeho hlas na nahrávce. Dodal, že během jeho pobytu v Řecku mu někdo ukradl ze stranické kanceláře v Bratislavě padesát tisíc eur. "Dovolená jak hovado," ulevil si expremiér.

Očkovaný ale Fico není a slovenská vláda zatím neplánuje, že by po rakouském vzoru nařídila povinnou vakcinaci. Odmítá to i rovněž neočkovaný lídr volebních preferencí Peter Pellegrini.

"Politici tady nemají odvahu navrhnout a prosazovat povinné očkování. I novináři současnou vládu kritizují spíš umírněně, protože mají strach, že se zase vrátí k moci Robert Fico a s ním všichni jeho mafiáni. I já s tím mám problém, že se někdy bojím tuto zbabělou vládu kritizovat, protože se obávám návratu Fica," říká Eugen Korda.

Video: Emotivní vystoupení prezidentky Zuzany Čaputové k situaci ve slovenských nemocnicích