Anonym nahlásil bombu v sídle francouzské prokuratury, policie budovu vyklidila

před 27 minutami

Anonym v pondělí nahlásil v sídle francouzské finanční prokuratury bombu. Pařížská policie proto budovu v centru města prohledává. Oznámily to francouzské úřady. "Bezpečnostní složky nařídily prohledat budovu, zda tu nejsou výbušniny. Mohlo by to zabrat velkou část dne," citovala agentura Reuters nejmenovaného policistu, hlídkujícího ve čtvrti. Podle agentury AFP jde o standardní policejní postup po telefonické výhrůžce, na místě jsou pyrotechnici i policejní hlídky. Finanční prokuratura se poslední dobou dostala do centra pozornosti kvůli vyšetřování skandálů, do nichž jsou zapleteni prezidentští kandidáti Marine Le Penová a François Fillon.

autor: ČTK