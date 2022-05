Anketa: Rusko utrácí miliardy za válku, lidé přitom často nemají ani pitnou vodu

Reportéři stanice Current Time TV, která je součástí Rádia Svobodná Evropa, se ptali Rusů z pěti měst na to, jak by se podle nich daly lépe utratit peníze, které jejich země posílá na válku na Ukrajině. Někteří z oslovených by upřednostnili, kdyby se finance raději investovaly do rozvoje škol nebo zvyšování důchodů. Jiní vysoké náklady na válečnou operaci schvalovali.

4:37 "Jak by se daly lépe utratit peníze putující na válku na Ukrajině?" Anketa mezi obyvateli pěti ruských měst. | Video: Rádio Svobodná Evropa

"Postavte školy, školky, nemocnice. Dávejte učitelům vyšší platy," odpovídá na otázku reportérů mladý muž v Jekatěrinburgu. "Nebo například důchody. Moje matka je důchodkyně. Dostává měsíčně 460 dolarů, protože je oceněná za celoživotní práci. Ale ostatní důchodci tolik nedostávají," souhlasí s ním další. Několik oslovených lidí v Archangelsku, přístavu na severozápadě Ruska, zmiňuje, že by ve městě zase potřebovali moderní toalety. "Žijeme ve 21. století, a někteří lidé stále nemají pitnou vodu a vodovod. Pořád mají venkovní záchody," tvrdí muž ve středním věku. "Ale lidé říkají, že jim stačí to, co mají. A úřady z toho těží," dodává. Další oslovení ale vysoké náklady na válku schvalují a podporují počínání prezidenta Vladimira Putina. "Vydržíme všechno. Jsme připraveni žít v chudobě kvůli naší zemi a pravdě. Je mi jedno, jestli se zvýší ceny, jsme připraveni to přijmout v zájmu míru," uvádí starší muž ze Smolensku. Odhady finančních nákladů na vedení války na Ukrajině se mnohdy liší. Například podle amerického serveru Newsweek Rusko denně za invazi vydá až 900 milionů dolarů, v přepočtu 21 miliard korun. Do výdajů týdeník počítá platby vojákům, zásobovaní municí či zajištění oprav poškozeného vojenského materiálu.