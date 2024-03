Ani Trump, ani Biden. Muž se přejmenoval na "Kdokoliv jiný" a chce bojovat o Bílý dům

Muž z amerického státu Texas byl tak nespokojený s výběrem prezidentských kandidátů, že se rozhodl změnit si jméno a taktéž se o Bílý dům ucházet. Nově se jmenuje Literally Anybody Else, což v angličtině znamená "doslova kdokoliv jiný". Podle Texasana jeho nové jméno není typickým označením osoby, ale spíše výzvou k jednotě, napsal deník The Guardian.

Pětatřicetiletý válečný veterán, dosud známý jako Dustin Ebey, učí matematiku na základní škole na předměstí Dallasu. Jako důkaz o své nové identitě teď používá texaský řidičský průkaz. Na podporu své kandidatury zřídil i webové stránky, jejichž prostřednictvím apeluje na veřejnost, aby se nespokojila s letošní nabídkou.

O post prezidenta USA se v listopadu velmi pravděpodobně utkají republikánský exprezident Donald Trump a současný demokratický šéf Bílého domu Joe Biden, kterým je 77, respektive 81 let.

"Tři sta milionů lidí má na víc. Opravdu by mělo existovat nějaké východisko pro lidi jako já, kteří už mají dost toho neustálého boje dvou stran o moc, který nemá pro obyčejné lidi žádný přínos," řekl Texasan. "Není to nutně o mně jako o člověku, ale je to o myšlence na doslova kohokoliv jiného," dodal.

Pro zápis svého jména na volební lístky ve státě Texas musí Literally Anybody Else do května získat 113.000 podpisů oprávněných voličů, kteří se ještě nezapsali k hlasování v primárkách žádné z politických stran. Podle deníku The Guardian je velmi nepravděpodobné, že se mu to podaří. Přesto se podle pravidel státu Texas může voleb účastnit jako kandidát, jehož jméno mohou voliči vepsat do prázdného okénka na volebním lístku.