Ani republikáni válku nechtějí. Sněmovna reprezentantů odhlasovala její ukončení

Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány podpořila rezoluci předloženou demokraty, jejímž cílem je zastavit válku v Íránu do doby, než Kongres schválí zahájení bojových operací.
Tento krok odráží rostoucí obavy Kongresu ohledně této války zahájené na konci února, a to i mezi republikány amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsala agentura Reuters.
Rezoluce nyní míří do Senátu. Jde ale o symbolické hlasování, protože republikáni mají těsnou většinu v obou komorách a rezoluce by musela získat dvoutřetinovou podporu pro přehlasování téměř jistého Trumpova veta.
„Kongres nařizuje prezidentovi, aby stáhl ozbrojené síly USA z bojových operací proti Íránské islámské republice,“ píše se podle agentury AFP v rezoluci.
Demokratičtí členové výboru pro zahraniční věci po hlasování podle AFP uvítali „silný a jednoznačný vzkaz Američanů adresovaný Donaldu Trumpovi“. „Je čas ukončit tuto nelegální a velmi nepopulární válku,“ dodali.
Proti válce hlasovali i republikáni
Sněmovna hlasovala poměrem 215 ku 208, přičemž čtyři republikáni se připojili k demokratům a hlasovali pro rezoluci o válečných pravomocích. Podle webu The Hill se jednalo o Thomase Massieho, Briana Fitzpatricka, Toma Barretta a Warrena Davidsona.
Hlasování má ale podle serveru spíše symbolický charakter, neboť stále přetrvávají spory o tom, zda má rezoluce, známá jako společné usnesení, sílu zákona.
Rozhodnutí sněmovny předcházela tři usnesení o válečných pravomocích, která ve Sněmovně neprošla s čím dál těsnějším rozdílem hlasů. Senát také minulý měsíc v procedurálním hlasování prosadil samostatné, ale podobné usnesení poté, co sedm předchozích pokusů selhalo, připomněl Reuters.
Americká ústava říká, že k vyhlášení války je oprávněn pouze Kongres. Demokraté chtějí těmito usneseními podle AFP znovu potvrdit autoritu zákonodárné moci v této otázce vůči výkonné moci zastoupené Trumpem. Zákon sice prezidentovi umožňuje zahájit nepřátelské akce v reakci na bezprostřední hrozbu, vyžaduje však, aby do 60 dnů získal souhlas Kongresu.
Válku zahájily americko-izraelské údery 28. února, od 8. dubna platí mezi USA a Íránem křehké a oběma stranami narušované příměří. Trump lhůtu na začátku května ignoroval s tím, že konflikt ukončil právě klid zbraní. Demokraté to popírají s tím, že americké síly jsou stále nasazeny, aby zajistily dodržování blokády íránských přístavů.
150 veteránů a rodinných příslušníků vojáků demonstrovalo v jedné z budov Kongresu proti válce s Teheránem:
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