„Ani litr ropy USA a sionistům.“ Írán zasáhl dva tankery, ropa prudce zdražuje

Globální ceny ropy prudce vzrostly navzdory závazkům Spojených států a dalších zemí o uvolnění zásob. Bejrútem a Teheránem otřásly ve čtvrtek vzdušné útoky a v Perském zálivu po útoku íránských lodí hoří irácké tankery.
„Ve středu večer Íránci zasáhli dvě obchodní lodě v Hormuzském průlivu nebo v jeho blízkosti,“ uvedla organizace United Kingdom Maritime Trade Operations. Teherán se přihlásil zatím nejméně k jednomu z těchto útoků, konkrétně na nákladní loď Mayuree Naree plující pod thajskou vlajkou.
Globální námořní sledovací organizace potvrdily od začátku války nejméně 13 útoků na plavidla v průlivu nebo v jeho okolí.
Americké ústřední velení ve středu varovalo íránské civilisty, že americké síly nemohou zaručit bezpečnost přístavů v Hormuzském průlivu. „Íránský režim využívá civilní přístavy podél Hormuzského průlivu k provádění vojenských operací, které ohrožují mezinárodní lodní dopravu,“ uvedlo velitelství podle časopisu Foreign Policy.
„Civilní přístavy používané k vojenským účelům ztrácejí chráněný status a stávají se legitimními vojenskými cíli podle mezinárodního práva.“ Centcom vyzval všechny civilisty, aby se těmto oblastem okamžitě vyhnuli.
Mluvčí íránské armády Abolfazl Šekarčí varoval: „Pokud budou ohroženy íránské přístavy, všechny přístavy a doky v regionu se stanou našimi legitimními cíli.“
„Nedovolíme, aby se ani jeden litr ropy dostal do USA, k sionistům a jejich partnerům. Jakékoli plavidlo nebo tanker směřující k nim bude legitimním cílem,“ uvedl podle agentury Reuters mluvčí centrálního íránského velení Ebráhím Zolfakarí. Zároveň pohrozil růstem ceny ropy na 200 dolarů za barel.
Přes 100 dolarů za barel a konflikt nekončí
Ceny ropy v důsledku války s Íránem pokračují v silném růstu, například severomořský Brent se přechodně ve čtvrtek ráno dostal nad 100 dolarů za barel. A to vše navzdory tomu, že se skupina 32 zemí zavázala využít své zásoby 400 milionů barelů ropy ke stabilizaci trhů. Tento nárůst odrážel obavy, že by rostoucí válka na Blízkém východě mohla na delší dobu ochromit velkou část světových dodávek ropy a plynu.
„Jde o největší uvolnění nouzových zásob ropy v historii naší agentury,“ uvedl šéf Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol. Dodal, že to má kompenzovat dodávky ztracené v důsledku „faktického uzavření“ Hormuzského průlivu.
Od začátku bojů 28. února se komerční lodní doprava průlivem – strategickou vodní cestou, kudy se obvykle přepravuje pětina světové ropy – prakticky zastavila, což vyvolalo nejistotu na globálních energetických trzích.
Celkem země IEA drží v zásobách 1,2 miliardy barelů ropy, kromě dalších 600 milionů barelů v povinných komerčních zásobách. To podle časopisu Foreign Policy odpovídá zhruba 124 dnům ztráty dodávek z Perského zálivu. Birol ovšem zatím neposkytl přesný časový harmonogram.
Hrozba pro globální energetické trhy tímto uvolněním zásob ovšem ani zdaleka nekončí.
Íránci také pokračují v dalších útocích, ve středu dva jejich drony útočily na mezinárodní letiště v Dubaji, nejrušnější centrum mezinárodní dopravy na světě. Při útoku byli zraněni čtyři lidé, ačkoli letiště je stále v provozu. Úlomky ze zachyceného vojenského projektilu poškodily také mezinárodní letiště Zayed v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.