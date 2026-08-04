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Zahraničí

Ani královny džungle neměly šanci. Rekordní vedra zabila v zoo tři lvice

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Rekordní vlna veder v Japonsku si vyžádala nečekané oběti. V tokijské zoologické zahradě během jediného týdne uhynuly tři lvice, u nichž veterináři předpokládají, že jejich organismus zkolaboval kvůli extrémnímu horku. Další zvířata stále bojují o přežití.

Mugi, Luena a Ichigo, tři lvice, které uhynuly v japonské zoo během rekordní vlny veder.
Mugi, Luena a Ichigo, tři lvice, které uhynuly v japonské zoo během rekordní vlny veder.Foto: Zoologický park Tama
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Extrémní vedra, která v posledních týdnech sužují Japonsko, mají tragické následky nejen pro lidi, ale i pro zvířata. V zoologické zahradě Tama v Tokiu během jediného týdne uhynuly tři lvice – tříletá Mugi, jedenáctiletá Ichigo a patnáctiletá Luena. Podle veterinářů u všech vykazovalo tělo známky těžké dehydratace a selhání více orgánů, což naznačuje, že klíčovou roli sehrál tepelný stres.

Three-year-old female lion Mugi, one of three lions in Tama Zoological Park that died recently due to suspected heat-related illness, in Tokyo
Lvice Mugi na fotografii pořízené v zoologické zahradě Tama 28. května 2025. Tříletá šelma byla první ze tří lvic, které během historické vlny veder uhynuly.Foto: Zoologický park Tama

První problémy se u lvic objevily už v polovině července. Zvířata přestávala přijímat potravu, byla apatická a postupně se jejich stav zhoršoval. Zoo proto uzavřela expozici, nasadila intenzivní léčbu a snažila se šelmy ochlazovat vodními postřiky, průmyslovými ventilátory i nitrožilním podáváním tekutin.

Lvice Luena v zoologické zahradě Tama na snímku z 14. ledna 2026.
Lvice Luena v zoologické zahradě Tama na snímku z 14. ledna 2026. Foto: Zoologický park Tama

Celkem muselo být léčeno deset ze šestnácti chovaných lvů. Čtyři se již zotavují, další tři však zůstávají ve vážném stavu a veterináři pokračují v jejich léčbě.

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Japonsko mezitím čelí historické vlně veder. V některých oblastech teploty pět dní po sobě překračovaly 40 stupňů Celsia, což se v zemi dosud nestalo. Meteorologové proto poprvé zavedli nové označení pro dny s extrémními čtyřicetistupňovými teplotami, takzvané „krutě horké dny“.

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Lvice Ichigo na archivním snímku ze zoologické zahrady Tama z 1. června 2024. I ona podlehla následkům extrémních veder, která zasáhla Japonsko.
Lvice Ichigo na archivním snímku ze zoologické zahrady Tama z 1. června 2024. I ona podlehla následkům extrémních veder, která zasáhla Japonsko.Foto: Zoologický park Tama

Vedra komplikují život i v prefektuře Kumamoto, kterou nedávno zasáhlo ničivé zemětřesení. Tisíce lidí stále žijí v provizorních přístřešcích nebo ve svých autech a horko představuje další vážné riziko. Předpovědi navíc nenaznačují, že by měla vlna extrémních teplot v nejbližších dnech výrazně polevit.

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