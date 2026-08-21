Ani incident s drony s ním nehnul. Němcům vadí Merzovy dlouhé prázdniny

Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice kvůli délce své letní dovolené. Na veřejnosti naposledy vystoupil na konci července a jeho nejbližší veřejný termín je na programu až příští týden. Podle kritiků přitom bylo v posledních třech týdnech hned několik důvodů, aby kancléř dovolenou přerušit, včetně dronového incidentu na letišti Lipsko/Halle.
Některá média v této souvislosti připomínají, že Merz často Němce vyzývá, aby méně odpočívali a více pracovali. Podle průzkumů kancléři mezitím dál klesá obliba.
„Pěkné prázdniny. Mějte se!“ To byla poslední slova, která kancléř Merz pronesl na veřejnosti, než se vydal na letní dovolenou. Zazněla na tiskové konferenci 29. července poté, co prezident Frank-Walter Steinmeier po rekonstrukci vlády předal jmenovací dekrety novým ministrům.
Kancléř se pak několikrát z dovolené přihlásil prostřednictvím tiskových zpráv, na veřejnosti ale nevystoupil. Kde své volno tráví, vláda neuvedla. Veřejně kancléř vystoupí až příští týden v úterý, kdy na braniborském zámku Neuhardenberg začne dvoudenní zasedání vlády.
Z avizovaných „několika volných dní“ se tak staly téměř čtyři týdny. „Spolkový kancléř nemá nikdy dovolenou,“ řekl k tomu ve středu mluvčí německé vlády Sebastian Hille. I bez veřejných schůzek a vystoupení podle něj Merz neustále pracuje. Na otázku, kdy se kancléř z dovolené vrátí, Hille odpověděl, že se Merz nemůže vrátit, když vlastně nikdy pořádně nebyl pryč.
To, že v létě němečtí kancléři odjíždí na dovolenou, není nic neobvyklého. Například Helmut Kohl rád pobýval u rakouského jezera Wolfgangsee, zatímco Angela Merkelová volno věnovala túrám v Alpách.
Kritici Merzovi vyčítají, že dovolenou nepřerušil, i když k tomu podle nich v srpnu byla řada důvodů. Letošní léto poznamenaly mimo jiné vlny veder. V souvislosti s vysokými teplotami přitom podle Institutu Roberta Kocha (RKI) letos v Německu zemřelo 14 tisíc lidí. Panuje také mimořádné sucho, které omezilo či zcela znemožnilo lodní dopravu na německých řekách, včetně klíčového Rýna. Ekonomové varují, že to může mít dopady na hospodářský růst.
Nejčastěji ale média kritizují, že kancléř dovolenou nepřerušil kvůli incidentu, který se na počátku srpna odehrál na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Zaměstnanec letiště tam nejprve objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Krátce poté se u letiště srazil nákladní letoun s „neznámým letícím objektem“, možná s dalším dronem. Na místo týž den dorazil ministr vnitra Alexander Dobrindt, který kvůli tomu svou dovolenou přerušil. Merz na veřejnosti s prohlášením nevystoupil.
Kancléřovi odpůrci kritizují také údajný dvojí metr šéfa vlády. Merz často Němce vyzývá, aby více pracovali, a pomohli tak k oživení německého hospodářství. V minulosti například uvedl, že někteří si z práce na částečný úvazek udělali nový životní styl. Podle odborářů i ekonomů ale naprostá většina lidí, kteří pracují na částečný úvazek, to dělá kvůli tomu, že musí pečovat o děti, nemocné členy rodiny či sami trpí nějakou nemocí.
Podobné výroky kancléřovi u veřejnosti škodí. Jeho obliba v posledních měsících klesá. V aktuálním průzkumu stanice ZDF, ve kterém lidé udělují politikům body od plus pěti do minus pěti, získal kancléř hodnocení minus 1,9 bodu. Negativně ho přitom nehodnotí jen voliči opozice, ale stále častěji i stoupenci jeho vlastní Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Ministryně pro zvláštní úkoly a šéfka úřadu kancléře Nina Warkenová v pátek Merze bránila. Podle ní jsou lidé naštvaní kvůli reformám, které prosadil. Přijímat nepopulární reformy ale podle ní vyžaduje odvahu. „Teď je třeba lidi dostat na palubu, je třeba s nimi hovořit a vysvětlit jim, co se děje,“ dodala.
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