Padne Merkelová, nebo Seehofer? Dlouhá bitva o migraci se blíží ke konci

Spor o to, zda vracet od německých hranic migranty, rozdělil tradiční německé spojence. Křesťanské demokraty Angely Merkelové a bavorskou CSU.

Berlín/Mnichov - Spor o migraci v Německu vrcholí. Ministr vnitra a bývalý bavorský premiér Horst Seehofer hrozí odchodem jeho Křesťansko-sociální unie (CSU) z vládní koalice kancléřky Angely Merkelové. Uplynuly přitom teprve necelé čtyři měsíce ode dne, kdy vláda po složitých jednáních vznikla.

Níže přinášíme scénáře dalšího vývoje nebo odpověď na otázku, zda kancléřka po třinácti letech ve funkci skončí.

Co přesně je příčinou sporu mezi Horstem Seehoferem a Angelou Merkelovou?

Ministr vnitra kritizoval kancléřku už v roce 2015 za to, že nechala otevřené hranice pro více než 800 tisíc uprchlíků převážně z Blízkého východu. Zastává názor, že Německo by nemělo tolik žadatelů o azyl přijímat.

Nyní požaduje, aby němečtí policisté mohli na hranicích zastavovat a vracet zpět migranty, kteří svoji žádost o azyl podali už v jiné členské zemi Evropské unie. Merkelová to odmítá a říká, že bez dohody s ostatními státy EU by to znamenalo chaos a ohrozilo fungování schengenského systému otevřených hranic uvnitř Evropské unie.

S představiteli členských států kancléřka jednala na konci minulého týdne v Bruselu. Výsledkem byla dohoda o navracení azylantů s některými státy, například se Španělskem a Řeckem. Seehofer dohodu označil za nedostatečnou a trvá dál na tom, že některé migranty bude nutné na hranicích vracet.

Proč Seehofer v neděli nabídl svoji rezignaci?

Na zasedání předsednictva CSU řekl, že má jen tři možnosti. Akceptovat názor Merkelové, prosazovat svůj názor, nebo odstoupit. Rozhodl se prý pro třetí. Ráno však oficiálně oznámil, že se chce ještě jednou setkat s kancléřkou a pokusit se rozpory překonat. Politici se sejdou v pondělí v pět hodin večer v Berlíně.

Nicméně před dvěma týdny Seehofer prohlásil, že s Merkelovou už nemůže dál pracovat a vzájemně si nedůvěřují.

Zatímco vedení křesťanských demokratů (CDU) se postavilo jasně za svou šéfku Angelu Merkelovou, podle zákulisních informací některých médií Seehoferova podpora v předsednictvu bavorské CSU není tak jednoznačná.

Může krize vést k pádu vlády a konci spojenectví CDU/CSU?

Spojenectví CDU a CSU trvá bezmála sedmdesát let. Jsou to sesterské strany. CSU působí jen v Bavorsku, CDU ve všech německých spolkových zemích s výjimkou Bavorska.

V posledních letech se ale strany v některých názorech začaly lišit. CSU je více konzervativní, CDU se pod vedením Merkelové posunula do politického středu. Na migraci mají bavorští politici kritičtější a opatrnější názor než křesťanští demokraté. Naopak jsou vstřícnější k Rusku.

Není jasné, zda CSU koaliční vládu s křesťanskými a sociálními demokraty opustí. V takovém případě by Merkelová musela buď vládnout s menšinovou vládou, nebo se pokusit přizvat do koalice Zelené.

Jaký vliv na krizi měly říjnové volby v Bavorsku?

CSU v říjnových parlamentních volbách přišla o část voličů. Přešli k ostře protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD). Seehofer se tak snaží tvrdším přístupem k migraci zastavit propad své strany. Poté co se stal ministrem, například slíbil urychlit deportace odmítnutých žadatelů o azyl z Německa.

Pro Bavorsko je migrace citlivé téma, protože v letech 2015 a 2016 většina běženců přišla do Německa právě přes tuto spolkovou zemi.

Může vést současná krize k politickému konci Angely Merkelové?

Vzhledem k podpoře, kterou má v CDU, to není pravděpodobné. Nelze ale jednoznačně říci, zda by například v případě předčasných voleb znovu - v pořadí už popáté za sebou - kandidovala na kancléřku.

Podívejte se na video ze summitu EU o migraci: Všichni hovořili o úspěchu