Andy Burnham nahradí Starmera v čele labouristů i britské vlády

Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to v pátek vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm bývalý starosta Manchesteru převezme i funkci premiéra.
Andy Burnham byl jmenován premiérem na mimořádné konferenci labouristické strany v Londýně. „Vzhledem k absenci jiného vhodného kandidáta mám tu čest prohlásit Burnhama za řádně zvoleného předsedu Labouristické strany,“ uvedla ministryně vnitra Shabana Mahmoodová, která je zároveň předsedkyní výkonného výboru labouristů.
Někdejší starosta Manchesteru prakticky souboj o nástupnictví po Starmerovi vyhrál dříve, než mohl začít, když si zajistil podporu tolika labouristických poslanců, že bylo matematicky nemožné, aby se mu někdo další mohl postavit jako protikandidát.
Nyní patrně nejpopulárnější labouristický politik Burnham mohl oficiálně ohlásit ambici vystřídat neoblíbeného Starmera v čele strany a vlády poté, co byl v červnu v doplňovacích volbách zvolen do parlamentu.
Labouristé v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK. Vládnoucí strana dosáhla v květnu katastrofálních výsledků v místních volbách, což vytvořilo na Starmera tlak. Tomu současný premiér nakonec podlehl a oznámil svůj konec.
Burnham dnes v projevu po zvolení lídrem labouristů zdůraznil, že labouristé neporazí pravici, pokud mezi nimi budou přetrvávat vnitřní rozbroje. Starmer zůstane premiérem do pondělí, kdy formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Panovník poté požádá Burnhama o sestavení vlády.
Premiéři se v Británii v posledních letech střídají stále častěji. Burnham bude sedmým britským premiérem od roku 2016.
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