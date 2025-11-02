Zahraničí

Andrew pilotoval vrtulník a velel minolovce. Teď přijde i o poslední vojenský titul

před 2 hodinami
Bývalý britský princ Andrew bude zbaven i čestné hodnosti viceadmirála britského námořnictva, své poslední vojenské funkce. Zpravodajskému serveru BBC to v neděli řekl ministr obrany John Healey. Podle politika je to součást snahy krále Karla III. stáhnout svého zdiskreditovaného bratra z veřejného života.
Bývalý princ Andrew, dnes Andrew Mountbatten Windsor, přijde kvůli skandálu i o poslední čestný vojenský titul.
Bývalý princ Andrew, dnes Andrew Mountbatten Windsor, přijde kvůli skandálu i o poslední čestný vojenský titul.

Ministr obrany uvedl, že vláda "pracuje na odebrání" posledního čestného vojenského titulu bývalému princi. Král naznačil, že si to přeje, dodal Healey.

Mladšímu bratrovi panovníka byl ve čtvrtek odebrán titul prince. Hodnost viceadmirála Královského námořnictva mu zbývá poté, co se v roce 2022 vzdal svých ostatních vojenských funkcí.

