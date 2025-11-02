Andrew pilotoval vrtulník a velel minolovce. Teď přijde i o poslední vojenský titul

Ministr obrany uvedl, že vláda "pracuje na odebrání" posledního čestného vojenského titulu bývalému princi. Král naznačil, že si to přeje, dodal Healey.
Mladšímu bratrovi panovníka byl ve čtvrtek odebrán titul prince. Hodnost viceadmirála Královského námořnictva mu zbývá poté, co se v roce 2022 vzdal svých ostatních vojenských funkcí.
Andrew působil v námořnictvu 22 let. Ve válce o Falklandy sloužil jako pilot vrtulníku. Velel také plavidlu pro boj s minami HMS Cottesmore.
O královské tituly a privilegia přichází po měsících tlaku veřejnosti na královský palác kvůli svým vazbám na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Pětapadesátiletý Andrew provinění odmítá. Nyní bude vystupovat pod jménem Andrew Mountbatten Windsor a musí se vystěhovat i ze svého královského sídla.