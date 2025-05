Vítězství Dana by bylo dobrá zpráva, míní analytik. "Chce reformovat, ale ne bořit"

Triumf centristického primátora Bukurešti Nicušora Dana, které v rumunských prezidentských volbách predikují agentury Reuters či AFP, by dle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka bylo pro Česko či EU dobrou zprávou. Ačkoliv stejně jako protikandidát, krajně pravicový politik George Simion, reprezentuje revizionistický kurz, "není to člověk, jenž chce struktury EU či NATO bořit."

Agentura Reuters uvedla, že pro Dana podle odhadů hlasovalo kolem 55 procent voličů. Krajně pravicový protikandidát Simion ale podle Reuters prohlásil, že podle svých odhadů získal asi o 400 tisíc hlasů více než jeho politický protivník. Danovo vítězství by bylo podle Havlíčka dobrou zprávou.

"Oba dva kandidáti říkají, což je spojuje v domácí politice, že dneska jsou věci špatně postavené. Ale Dan říká: Pojďme využít současného systému liberální demokracie, změňme ji zevnitř. Simion říká: Pojďme rozkopat pilíře, na kterých rumunská demokracie stála 30 let," uvedl.

Prezidentské volby se v Rumunsku opakují, protože ústavní soud loni v prosinci zrušil listopadové první kolo hlasování, v němž překvapivě zvítězil do té doby málo známý krajně pravicový politik Calin Georgescu, označovaný za proruského. Ústavní soud to zdůvodnil tím, že Georgescu mohl údajně vyhrát díky ruské vlivové operaci. Opakovaných voleb se účastnit nesměl.

Volby jsou podle Havlíčka v podstatě referendem o rumunské demokracii a o tom, jak stát posledních 30 let funguje. "To, že se konají dvakrát a v obou případech se dostali do druhého kola jenom kandidáti, který nepředstavují hlavní politické proudy a strany, znamená, že parlamentní demokracie v Rumunsku je v obrovské krizi. A teď je otázka, jakou cestou z ní půjde ven," uvedl.

Dan by jako prezident podle Havlíčka nestál v cestě pokračování evropské či euroatlantické integrace. "Bude pokračovat v současných zajetých kolejích, ale trošku jiným jako elánem," míní. V unii i NATO by chtěl být víc slyšet, víc hájit národní zájmy. Podle prvních průzkumů je však situace těsná a vyhraje kandidát, kterému se lépe podařilo masově mobilizovat, míní Havlíček. Podotkl, že patrně dorazilo o pětinu voličů víc než v prvním kole doma a v zahraničí je nárůst až 70 procent.

Simionova výhra by mohla přinést revizi rumunské zahraniční a bezpečnostní politiky, míní Havlíček. "Je to velký fanoušek (amerického prezidenta) Donalda Trumpa, je velmi kritický vůči EU, méně vůči NATO, ale i tam jsou velké otazníky," uvedl. Rumunsko je důležitý hráč na východním křídle NATO a nachází se v klíčovém regionu Černého moře, podotkl. Dodal, že Simion nesmí kvůli svému kurzu vůči Ukrajině a poměrně silné proruské orientaci vstoupit na území Ukrajiny.