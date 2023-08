Prigožin za sebe často posílal druhé. "Klidně může ještě žít," tvrdí britský analytik

Média po celém světě informují o údajné smrti Jevgenije Prigožina při pádu jeho soukromého letounu u Moskvy. Objevují se ale i hlasy, že skutečný šéf Wagnerovy skupiny se na palubě nemusel vůbec nacházet a stále může být naživu. "Víme, že při svých cestách používal kvůli bezpečnosti pseudonymy nebo spíše lidi, kteří přijali jeho jméno," míní analytik Keir Giles pro agenturu AP.

Šéf ruských žoldnéřů bral podle Gilese svou osobní bezpečnost velmi vážně, a to ještě předtím, než v červnu se svými muži rozpoutal vzpouru, obsadil město Rostov na Donu a vydal se na pochod do ruské metropole. "Dokud to nebude naprosto stoprocentně potvrzeno, tak nebuďme úplně překvapeni, kdyby se skutečný Jevgenij Prigožin objevil někde jinde," uvádí v rozhovoru pro agenturu Associated Press britský analytik z think-tanku Chatham House.

Po vzpouře wagnerovců ho podle Gilese musel ochraňovat někdo z vrchních pater Kremlu či dokonce samotný prezident Vladimir Putin. "Nezapomínejme, že ještě před vzpourou Prigožin drsně kritizoval ministerstvo obrany takovým způsobem, že být to někdo jiný, už by byl zlikvidován," podotýká expert na Rusko. "Možná tak měl pocit, že ho tato ochrana vlastně stále drží při životě. Pokud to tak bylo, tak se pravděpodobně mýlil," dodává.

Pokud se Prigožinova smrt opravdu potvrdí, Rusko se podle něj bude muset vypořádat s velkým počtem nespokojených wagnerovců, kteří mohou pro zemi představovat bezpečnostní riziko. "Oni zůstávali v nejistotě už před (předpokládanou) smrtí svého vůdce. … A teď budou ještě víc naštvaní, když se s ním takto vypořádali," podotýká.

Přesná příčina nehody nicméně podle analytika pravděpodobně nikdy nevyjde najevo. "Šance na transparentní, důsledné a spolehlivé vyšetřování v Rusku byly vždy poměrně malé. A protože se jedná o tak závažnou událost, nemáme šanci, že bychom se někdy dozvěděli pravdivý příběh," míní Giles.

Soukromý letoun Embraer Legacy, na jehož palubě se podle seznamu pasažérů Prigožin nacházel, havaroval ve středu večer v ruské Tverské oblasti severně od Moskvy, informovala agentura TASS s odvoláním na úřady. Všech 10 pasažérů při nehodě zahynulo. Kromě šéfa žoldnéřů měl být na palubě i Dmitrij Utkin, Prigožinova pravá ruka.

Těla všech zemřelých, která jsou ohořelá a nejdou identifikovat, již převezli do střediska soudního lékařství v Tverské oblasti. Prigožinova smrt zatím oficiálně potvrzena nebyla, podle médií je ale pravděpodobná. Ruské úřady již zahájily vyšetřování příčiny havárie. V nezávislých médiích se spekuluje o tom, že bylo letadlo sestřeleno nebo na jeho palubě vybuchla bomba.

Video z letecké havárie, při níž měl údajně zahynout Jevgenij Prigožin: