Čína je jediným ochráncem Kremlu. Polský analytik o možnosti, která děsí Ukrajinu

Čína podle USA zvažuje, že by poslala Rusku zbraně, což by znamenalo zlom ve válce na Ukrajině. Polský analytik Marcin Przychodniak upozorňuje, že se Peking stal jediným a o to důležitějším ochráncem Kremlu. "Pro Čínu je zásadní, aby nedovolila Rusku prohrát," říká bývalý diplomat a expert Polského institutu mezinárodních vztahů a China Observers in Central and Eastern Europe.

Co značí, že jeden z nejvýše postavených čínských diplomatů Wang I navštívil Moskvu jen pár dní před prvním výročím začátku invaze na Ukrajinu?

Má to dvě nejdůležitější roviny: jedna je symbolická a druhá pragmatická. Symbolická proto, že v podobné době jede Wang I také do Bruselu. Pragmatická z toho důvodu, že v Rusku pravděpodobně připraví detaily na návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě, a proto, že Peking bude nadále pokračovat ve spolupráci s Ruskem.

Co konkrétního touto spoluprací myslíte?

Čína bude chtít využít všechny příležitosti, které ruskou agresí na Ukrajinu vznikly. Hospodářská kondice Ruska se zhoršuje, roste jeho závislost na Číně, ať už z diplomatického, nebo ekonomického hlediska. Peking bude chtít nerovného vztahu využít. Myslím, že jsme svědky toho, že se Čína stala jediným a nejdůležitějším ochráncem Ruska, díky kterému může Kreml pokračovat se svou politikou a agresí vůči Ukrajině.

Čína si nepřeje porážku Ruska ani eskalaci, v níž by mohlo dojít k zapojení NATO do bojů. Chce udržet status quo, tedy že Kreml bude moct dál útočit a zároveň zůstávat potenciálním rivalem Západu. Peking si mezitím může ponechat možnost posílení vztahů s Evropskou unií.

Je podle vás možné, že by Čína poslala zbraně do Ruska, jak před tím varovaly Spojené státy?

Obecně bych řekl, že je to možné, protože to zapadá do modelu vzájemných vztahů, ve kterém se Čína k podpoře Ruska zavázala. Peking se zároveň prezentuje jako lídr uskupení států, kam patří i Rusko, snažících se o reformu světového řádu - tedy zemí vystupujících proti USA. Pro Čínu je tedy zásadní, aby nedovolila Rusku prohrát a aby se u moci udržel režim Vladimira Putina. Pokud by se blížila prohra Moskvy a s tím spojený konec Putinovy vlády, pak by dodání zbraní z Číny podle mého soudu bylo možné.

Myslím ale, že tímto varováním Spojené státy připomínají Číně, že vědí, co má v plánu. Chtějí tím také zamezit Pekingu, aby překročil pomyslnou červenou čáru.

Jaké zbraně by mohlo Rusko touto cestou získat?

Návod, co očekávat, nabízí americké sankce. Ty už například padly na čínskou firmu, která dodávala žoldnéřské Wagnerově skupině bojující na Ukrajině satelitní snímky. Samozřejmě víme, co jsou wagnerovci zač a jak jsou propojeni s ruským režimem, ale formálně Peking stále může tvrdit, že nejde o Rusko, ale o soukromou vojenskou operaci. Proto pokud Američané uvalí na nějaké firmy sankce, tak je možné, že právě kvůli vybavení, které by mohlo zlepšit výkony ruské armády na Ukrajině.

Mohla by Čína poslat ruským okupantům na pomoc i své vlastní vojáky?

To si nemyslím. I dodání zbraní a munice, které by Ukrajinci našli, by znamenalo překročení pomyslné linie. Vyslání vojáků by byla poslední z možností, už jen kvůli velkým následkům. Přiblížilo by nás to ke třetí světové válce, jak ostatně poznamenal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pokud by se Čína vojensky postavila na stranu Ruska, nemohlo by to zůstat bez odpovědi ze strany USA a Evropské unie. Regionální konflikt by tak mohl přerůst v konflikt globální.

Pokud by Peking přímo do konfliktu nevstoupil, ale dodal by Rusku zbraně, co by to znamenalo pro jeho vztahy se Západem?

Myslím, že jde o jeden z méně pravděpodobných scénářů. Pokud by k tomu ale došlo, potvrdilo by to směřování mezinárodních vztahů, které chce Čína se světem mít. Nyní se pasovala do vedoucí role zemí snažících se změnit světový řád, zatím to ale dělá jen na politické úrovni, dezinformacemi a hybridními hrozbami. Pokud by zbraně dodala, aktivně by Rusko vojensky podpořila a to by bylo ohrožující nejen pro USA.

