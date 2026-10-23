Amputoval si svou nohu. Neuvěřitelný příběh ze zóny smrti, popsal ho raněný Ukrajinec

Visel v postroji pod dronem. Ukrajinská 92. brigáda zveřejnila video evakuace vojáka, který byl dlouho sám na pozici u fronty
V první linii vydržel neuvěřitelných pět set dní. Po prvních deseti měsících ho dron připravil o nohu, parťáka i bezpečnou pozici. Druhou končetinu si musel amputovat sám. Kosťantyn Vlasenko se z nasazení v „zóně smrti“ dostal teprve před několika týdny – jako vůbec první voják evakuovaný letícím dronem. Těžce raněný muž teď popsal svůj šílený válečný zážitek.
Ukrajinská armáda se snažila raněného Kosťantyna Vlasenka z fronty dostat několikrát. Nejdříve za ním vyslala dva vojáky, kteří ho měli vystřídat. Ruské drony je ale zabily ještě během cesty k jeho pozici. Stejně tragický osud čekal i následně vyslaný další tým, který měl vyzvednout těla padlých.
„Už jsem se dávno odepsal,“ vypráví nyní už z bezpečí nemocnice ukrajinský voják. V rozhovoru pro Reuters popsal svůj osmiměsíční očistec v rozstřílené kotelně i drastický krok, ke kterému se musel uchýlit.
Prvních 10 měsíců
Na charkovský úsek fronty byl řidič kamionu nasazen minulý rok v květnu. Připojil se tam k druhému vojákovi s přezdívkou Basky. Deset měsíců strávili společně v úzkém zákopu, kde přežívali z každodenních dronových zásilek jídla, munice a cigaret.
Z relativně bezpečné pozice uvnitř zóny smrti ovládané nepřátelskými drony se museli uklidit poté, co byl jejich zákop zaplaven.
Chvilkové bezpečí našli v rozbombardované budově školy do chvíle, než si je „vyhlédl“ ruský dron a zaútočil. Spolubojovník Basky při explozi zahynul, krutou shodou okolností v den svých padesátých narozenin.
Vlasenkovi výbuch roztrhal levou nohu. Druhou si pak vážně zranil při pádu. Jak nyní vzpomíná, zvládl se navzdory fatálním zraněním odplazit a skrýš našel v úzké díře – neměla ani metr čtvereční – v kotelně školy pod bojlerem.
Zlomená kost vyčnívala
Totálně zohavená levá noha mu v následujících měsících „postupně odhnila“. Zlomená pravá končetina na tom nebyla o moc lépe, raněný voják si ji nakonec musel sám amputovat. „Jen se za mnou táhla. Tak moc, že z ní postupně víc a víc vyčnívala zlomená kost,“ vzpomíná na šílenou situaci, již by si běžný smrtelník dokázal sotva představit.
V této „pozici“ vydržel ještě dalších několik měsíců, záchrana se zdála být beznadějnou. Velení jeho 30. mechanizované brigády nejdříve vyslalo dvě pojízdná evakuační vozítka – obě nepřátelská palba zničila. Týmy lékařů v obrněných vozech rovněž neměly šanci projít ke zraněnému muži územím prošpikovaným minami, nehledě na všudypřítomné drony.
Řešení se nakonec našlo v podobě zbrusu nového dronu vyvinutého ukrajinskou firmou Gurzuf Defence. Zraněné vojáky dokáže přepravit zavěšené pod obří hexakoptérou – dronem, osazeném šesti rameny. Unese až 90 kilogramů, vystoupá do výšky 70 metrů a doletí až 25 kilometrů.
Vlasenko nejprve dostal začátkem října dronem při pravidelné dodávce zásob telefon, sedák a provaz. Na telefonu si přehrál instrukce a následující den vyčkal na přílet obřího dronu. Ten ho za doprovodu několika dalších strojů, které hlídaly okolí před ruským útokem, přepravil patnáct kilometrů do bezpečí.
Samotná evakuace trvala pouhých 15 minut. Po téměř 500 dnech na frontě se Vlasenko konečně dostal do bezpečí. Jde o první potvrzený úspěch zbrusu nové technologie.