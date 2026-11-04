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Trumpovi odzvonilo. Blíží se ostrý souboj, který dopadne i na Ukrajinu

Spotlight Aktuálně.cz - amerikanista Kryštof Kozák hovoří o volbách do Kongresu, 4. listopadu 2026.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Spojené státy sčítají výsledky midterms, tedy voleb do Sněmovny reprezentantů a Senátu po dvou letech Trumpova vládnutí v Bílém domě. Demokraté i podle dílčích výsledků směřují ke zřetelné výhře, zatímco republikáni ke zdrcující prohře. Co teď můžeme čekat a co to znamená pro Donalda Trumpa, vysvětluje v pořadu Spotlight amerikanista Kryštof Kozák.

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Aktuálně mají demokraté 231 křesel ve 435členné Sněmovně reprezentantů a republikáni 139 křesel. O 65 křesel se ještě svádí souboj. Republikáni ale o většinu v Kongresu už přišli, a navíc prohráli i ve svých tradičních baštách, včetně Texasu. Co to vlastně znamená pro americkou politiku?

Tato modrá vlnka předčila očekávání i průzkumy. Je to určité zemětřesení, které ale bude mít i své negativní důsledky. V první řadě je to úspěšné oslabení Donalda Trumpa a jasný vzkaz Američanů, že jsou nespokojeni s tím, jak v posledních letech spravuje zemi.

Negativním dopadem je rozdělená vláda. Čeká nás ostrý souboj na nože mezi exekutivní a legislativní mocí, který bude vyčerpávat většinu kapacity administrativy Donalda Trumpa i mediální pozornosti. A v tomhle směru bude Amerika oslabená.

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Bývalý americký prezident Barack Obama řekl, že američtí voliči vyslali jasný signál a že si demokraté musí vyhrnout rukávy. Jak by podle vás takové vyhrnutí rukávů mělo vypadat?

Určitě víme, že obě komory Kongresu mají poměrně velké, téměř neomezené pravomoci v oblasti nezávislého vyšetřování a předvolávání svědků, kteří pod přísahou musí vypovídat.

To je velmi silná zbraň – jak investigativní, tak mediální. Skandálů kolem administrativy Donalda Trumpa je celá řada a zasluhují si podrobnější prověření. Tlaku tohoto druhu, který bude pro Trumpa a jeho lidi extrémně nepříjemný, bude teď opravdu hodně.

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Zároveň ale demokratický Kongres nemůže protlačit žádnou vlastní legislativu, protože Trump ji bude vetovat a oni nemají dvoutřetinovou většinu v obou komorách. Legislativní cestou tedy nedokážou prosadit nic.

Myslím si, že nás čeká vyhrocený souboj o rozpočet, kdy demokraté nebudou schvalovat Donaldu Trumpovi peníze na jeho projekty. Dá se čekat dokonce government shutdown (zablokování financování vlády – pozn. red.) a velký spor o to, zda vláda bude fungovat v rozpočtovém provizoriu či s vyhlášeným stavem nouze.

Dramatických scénářů konfliktu mezi těmito dvěma složkami moci je hodně a demokraté jsou na koni, i když zdaleka nebudou plně jednotní.

Když se vrátíme k Donaldu Trumpovi, ten výsledky překvapivě uznal. Čím si vysvětlujete, že je nezpochybňuje? A jak velký vliv měl Trump na výsledky osobně? Když jsem se díval na jeho výroky, chvíli mluvil o tom, že za to může válka s Íránem, pak řekl, že to stejně udělat musel, následně tvrdil, že volby byly o něm, a nakonec řekl, že kdyby sám kandidoval, určitě by vyhrál. Jaký měl tedy jako osoba vliv na dopad voleb?

Já si myslím, že vliv jeho osoby spočíval v silné motivaci spousty lidí přijít volit proti němu na demokratické straně. Donald Trump navíc zklamal velkou část mladších předměstských voličů. Kampaní se sice snažil oslovit primárně republikánské jádro, ale třeba v Texasu se to vymstilo.

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Tamní kandidát byl sice velkým stoupencem Donalda Trumpa, ale zároveň byl zatížen řadou etických skandálů. Trump ho přesto podporoval, čímž přispěl k symbolicky velmi citelné ztrátě Texasu.

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Když u Donalda Trumpa zůstaneme – teď ho čekají poměrně drsné dva roky a určitě nebudou tak příjemné jako ty první dva. Zároveň už má svůj věk a potřetí se stát prezidentem nemůže, i když občas mluví o tom, že by se o to nějakým způsobem pokusil. Dokážete si představit, že by se pokusil volně interpretovat ústavu tak, aby zůstal u moci i další volební období?

Americká ústava mluví úplně jasně. Byl přijat speciální dodatek (22. dodatek), aby se zamezilo prezidentům kandidovat potřetí, takže to by z právního hlediska neprošlo. I v kontextu toho, že demokraté teď ovládají obě komory, by odpor vůči takovému kroku byl obrovský. I když se Nejvyšší soud občas naklání k Donaldu Trumpovi, tohle by neprošlo ani přes něj.

Obejít by se to dalo jedině vyhlášením výjimečného stavu, mobilizací nebo stanným právem z nějakého krizového důvodu – kdyby Trump prohlásil, že není bezpečné konat další volby. To už jsou ale scénáře z oblasti extrémní sci-fi nebo absolutně dramatické situace a pevně doufám, že toho se tento národ nedožije.

Blíží se Trumpův konec? Jaký signál dává republikánům volební porážka? Kdo bude jeho nástupce a jaká jména amerikanista zmiňuje? Jak výsledky voleb ovlivní válku v Íránu a na Ukrajině a co to bude znamenat pro vztahy s Evropou?

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Na tyto a další otázky odpovídá v celém díle pořadu Spotlight amerikanista Kryštof Kozák. Můžete si pořad přehrát ve videu výše v textu nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

Tohle byla hlavní témata dílu:

Začátek–02:30 – Demokraté směřují k výhře v midterms, republikáni utrpěli zdrcující porážku, ztratili většinu v Kongresu a své tradiční bašty. Co je negativním důsledkem?

02:30–04:30 – Demokratický Kongres má silné pravomoci pro nezávislá vyšetřování a předvolávání svědků. Jak ale bude Trump ovlivňovat možnost prosadit novou legislativu? A v čem bude spočívat nově vyhrocený souboj?

04:30–08:25 – Jak je reálná možnost Trumpova třetího prezidentského období a prošel by takový pokus u Nejvyššího soudu?

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08:25–10:55 – Hledání Trumpova nástupce již probíhá, ačkoliv Trump sám naznačuje zájem o pokračování, což je však v rozporu s politickou realitou a jeho aktuální averzí u velké části společnosti. Jaký vliv si Trump zachová, když se stáhne z výkonné moci?

10:55 - konec - Kdo jsou potenciální nástupci Donalda Trumpa v prezidentské funkci? Co se změní ve vztahu k Íránu a k Ukrajině?

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