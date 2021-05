USA v dohlednu kolektivní imunity nedosáhnou, tvrdí odborníci. Vakcinace zpomaluje

Mezi vědci a odborníky na veřejné zdraví je nyní silná shoda na tom, že Spojeným státům se přinejmenším v dohledné době nepodaří dosáhnout stavu kolektivní imunity vůči koronaviru SARS-CoV-2. Experti se za zpomalující vakcinace přiklání k závěru, že virus v USA nevymizí, nýbrž bude dalších několik let "zvladatelnou" hrozbou. V novém článku to uvádí deník The New York Times.

Kolektivní imunitou je myšlen stav, kdy je v dané společnosti vůči nákaze imunní tak vysoké procento lidí, že se infekce nedokáže šířit. V případě koronaviru může být imunita výsledkem očkování nebo prodělané nákazy, není ovšem jasné, jak vysoký podíl lidí s ochranou je potřebný na zastavení infekce. Na začátku epidemiologové hovořili o 60 až 70 procentech, později se ale začaly objevovat vyšší odhady. V USA má aktuálně očkování proti covidu-19 za sebou 32 procent populace a například děkan fakulty veřejného zdraví na Brownově univerzitě Ashish Jha se domnívá, že "nějakou imunitu" už by mohlo mít kolem 60 procent obyvatel. V zemi s více než 330 miliony obyvatel nicméně stále přibývají desetitisíce případů nákazy denně, zatímco tempo očkování už déle než dva týdny klesá. Kolem poloviny dubna Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí hlásilo v průměru přes 3,3 milionu podaných dávek za den, dnes byl tento ukazatel pod 2,5 miliony. Experti: Virus bude zabíjet i dál Přetrvávající neochota části Američanů nechat se očkovat a šíření nových mutací koronaviru nyní podle The New York Times experty vede k předpovědi, že kolektivní imunita bude USA ještě dlouho unikat. "Místo toho dochází k závěru, že… virus se s největší pravděpodobností stane zvladatelnou hrozbou, která se bude v USA vyskytovat po další roky a bude stále způsobovat hospitalizace a úmrtí, jen ve výrazně menší míře," píše list. "Je nepravděpodobné, že virus zmizí," řekl evoluční biolog Rustom Antia působící na Emoryho univerzitě ve státě Georgia. "Chceme ale udělat všechno pro to, abychom zvýšili šanci, že se z něj stane nepříliš nebezpečná infekce," uvedl. Pro omezení závažnosti očekávaných "vln" infekce je podle odborníků klíčové pokračovat v imunizaci obyvatel, zejména starších lidí a skupin s jinými rizikovými faktory. Vysoká proočkovanost v těchto segmentech populace může i po uvolnění karanténních opatření držet bilance hospitalizací a úmrtí na relativně nízkých hodnotách. Související Sputnik leží ve skladech, slovenský exministr zdravotnictví se skrývá před novináři Posun v uvažování odborné veřejnosti odráží i vyjádření vládního epidemiologa Anthonyho Fauciho, který ohledně boje proti covidu-19 radí americkému prezidentovi Joeu Bidenovi. "Přestali jsme výraz kolektivní imunita používat v klasickém významu," řekl The New York Times. "Říkám: 'Na tohle na chvilku zapomeňte. Když naočkujete dostatek lidí, infekcí ubyde.'," dodal. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že asi 30 procent dospělých obyvatel USA stále vakcíny proti covidu-19 odmítá anebo je v tomto směru rezervovaných. Při nedávném dotazování, o jehož výsledcích dnes informoval web Axios, uvedlo 14 procent respondentů, že si vakcínu nenechají podat, dalších 21 procent údajně s rozhodnutím vyčkává.