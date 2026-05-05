Američtí vojáci potápí nepřátelské lodě, vyslali drsný signál. Írán odpovídá hrozbou

Rychlé íránské čluny, varovné výstřely a dva tisíce lodí na kotvě. V Hormuzském průlivu se odehrává nebezpečný mocenský střet, zatímco desítky tisíc námořníků zůstávají odříznuty od světa.
V Hormuzském průlivu se stupňuje konflikt, který už ochromil jednu z nejdůležitějších obchodních tras světa.
Íránské rychlé čluny opakovaně operují v blízkosti civilních lodí a podle amerického velení se některé pokusily o přiblížení k plavidlům pod ochranou USA. Americké vrtulníky a námořnictvo na to reagovaly silou a několik íránských člunů potopily.
Zatímco se na vodě odehrávají nebezpečné střety, skutečný rozsah krize je ještě širší. V oblasti zůstává od začátku války uvězněno přibližně dva tisíce lodí a až 20 000 námořníků. Posádky čelí nedostatku zásob, vyčerpání i rostoucímu stresu z nejistoty a hrozících útoků.
Spojené státy spustily operaci „Svoboda“ na vyvedení lodí z blokovaného průlivu. Prezident Donald Trump ji prezentuje jako zásah ve prospěch nevinných posádek. Uvedl, že lodě byly „uvězněny“ a jejich posádky jsou „oběťmi okolností“, přičemž mnohým podle něj docházejí zásoby nutné k přežití na palubě.
Zároveň ale vyslal tvrdý signál: americké síly budou chránit plavidla za každou cenu a jsou připraveny zasáhnout proti jakékoli hrozbě.
Teherán reaguje neméně ostře. Íránské vedení trvá na tom, že má plnou kontrolu nad průlivem, a varuje před jakoukoli cizí vojenskou přítomností. Podle íránských představitelů bude každý pokus o zásah bez jejich souhlasu považován za nepřátelský akt.
Diplomatická slova doplňuje realita na moři: rychlé čluny, napjaté průjezdy a nervózní posádky čekající na šanci uniknout. Hormuzský průliv se tak mění nejen v geopolitické bojiště, ale i v past, ze které zatím není úniku.