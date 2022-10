Malý Kyjev v Ohiu může rozhodnout volby. Američtí Ukrajinci se odvrací od republikánů

Pětašedesátiletý právník Michael Dobronos z Ohia byl celý život republikán a dvakrát hlasoval pro Donalda Trumpa. Teď ale Republikánskou stranu pouští k vodě. Ve volbách do Kongresu, které se v USA konají za dva týdny, dá přednost demokratům.

"Volil jsem Trumpa, teď je ale pro mě těžko uvěřitelné, že Republikánská strana opustila Ukrajinu v jejím boji za svobodu," říká Dobronos, jehož rodiče přišli do USA z Ukrajiny. Loni v létě vzal své děti a odlétl s nimi do Kyjeva, aby ve své "staré vlasti" navštívili rozvětvenou rodinu.

Nyní, od začátku válečné agrese Ruska, za Michaelem Dobronesem opačným směrem - z Ukrajiny do USA - dorazilo už deset jeho příbuzných. Do jeho rodinného domu u Clevelandu v Ohiu přibylo pět žen a pět dětí.

"Jsou traumatizované. Pamatují si zvuk padajících bomb, dělostřelby, spaní v táboře na překližkách a nafukovacích matracích," vypraví v reportáži deníku Washington Post z takzvané ukrajinské čtvrti ve městě Parma.

Ukrajinské vlajky tady visí na průčelí obchodu, ukrajinskými barvami jsou pomalovány vodovodní hydranty a na dřevěné směrovce u kostela je napsáno: "Kyjev - 4896 mil".

V Ohiu žije jedna z nejpočetnějších komunit amerických Ukrajinců a k tomuto původu se zde hlásí přes 40 tisíc lidí. A centrem této ukrajinské diaspory je na jih od Clevelandu právě Parma.

Nedůvěra v "křupana z hor"

Američtí Ukrajinci v Ohiu i jinde obecně vždy ve většině tíhli k republikánům. Tradičně v nich viděli větší oporu vůči režimu (ať už sovětskému, nebo později ruskému), před kterým odešli. V nadcházejících volbách do Kongresu ale nebude Michael Dobronos zdaleka jediný, kdo svou příklonnost změní a dá přednost demokratům.

Americké kongresové volby přehledně Američané 8. listopadu určí nové složení Kongresu, poprvé budou moct zhodnotit politiku prezidenta Joea Bidena. Americký Kongres se skládá ze dvou komor: Senátu a Sněmovny reprezentantů. O co se ve volbách hraje? Sněmovna reprezentantů má celkem 435 členů

v současné době náleží 222 křesel demokratům a 211 republikánům (dvě křesla jsou neobsazená)

(dvě křesla jsou neobsazená) ve volbách se bude bojovat o všech 435 křesel Senát má celkem 100 členů

50 křesel drží republikáni, 48 křesel mají demokraté a dvě křesla nezávislí, kteří hlasují spíše s demokraty

ve volbách se bude bojovat o 35 křesel Pokud by republikáni získali většinu ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu, mohli by blokovat důležité návrhy zákonů administrativy prezidenta Joea Bidena. Listopadové volby (takzvané midterms elections) se konají každé dva roky a tradičně jsou referendem o prezidentově vládnutí.

Důvodem je postoj části Republikánské strany, která i pod vlivem Trumpovy izolacionistické zahraniční politiky "Amerika na prvním místě" zpochybňuje pokračování americké vojenské a finanční pomoci pro Kyjev. V Ohiu by to ovšem mohlo mít pro republikány vážné důsledky.

Jde o jeden z klíčových států, kde se rozhodne, kdo bude mít po volbách většinu v horní komoře Kongresu, v Senátu. Jasným favoritem by měl být v Ohiu, kde v prezidentských volbách dvakrát pohodlně zvítězil Donald Trump, republikánský kandidát J. D. Vance.

Exprezident jej přímo podpořil a navíc nastupoval do kampaně jako známá tvář coby autor bestsellerové autobiografické knihy Hillbilly Elegy (Americká elegie), v níž popsal své dětství a dospívání v Ohiu a sousedním Kentucky.

Jenže podle průzkumů je souboj mezi ním a demokratickým kandidátem Timem Ryanem vyrovnaný. Rozhodovat může každý hlas, a pro Vance by mohlo být fatální, že od amerických Ukrajinců v Ohiu se zřejmě velké podpory nedočká.

"Vždy jsem volil konzervativní kandidáty, ale J. D. Vance kvůli jeho protiukrajinským názorům podpořit nemohu," potvrzuje Michael Dobronos, že v nadcházejícím volebním souboji dá přednost demokratu Ryanovi. A v Parmě nebude vůbec sám. "Vance, který tvrdí, že na Ukrajině nezáleží, rozhodně ne," přikyvuje třiasedmdesátiletá Irena Stolarová, která do USA přišla s rodiči z Ukrajiny v devíti letech. Pracovala jako kardioložka, teď si v penzi přivydělává v místní ukrajinské restauraci.

Na Ukrajině záleží

Také ona dosud vždy, jak říká, přes půl století od Richarda Nixona po Donalda Trumpa, volila republikány. "Ale v těchto volbách ne," vysvětluje, jak ji rozčílila slova J. D. Vance, který letos v únoru jen pár dní před Putinovou invazí v jednom rozhovoru prohlásil, že ho vůbec nezajímá, co se děje na Ukrajině.

Po začátku války pak sice Vance uvedl, že v tomto střetu je Putin "tím špatným chlapíkem a my chceme, aby byli Ukrajinci úspěšní", Irenu Stolarovou to ovšem už nijak neobměkčilo. "Řekne jednu věc a pak to zpochybní, někomu takovému nemůžete věřit. A já chci, aby naši senátoři pokračovali v podpoře Ukrajiny, aby posílali tolik zbraní, co jen mohou," vysvětlila pro Washington Post.

Její příbuzní na Ukrajině museli před válkou prchnout ze svého bydliště. "Moje sestřenice a její manžel jeli autem, když přímo za nimi přeletěla raketa. Tim Ryan říká, že na Ukrajině záleží - a záleží. My jsme země, která zachraňuje Evropu před ruskou agresí," popisuje Stolarová, proč bude poprvé v životě volit demokrata.

Vance a Ryan se v Ohiu utkají o křeslo, které v Senátu uvolní dosavadní republikánský senátor Rob Portman, který už nebude kandidovat. A i když oficiálně podpořil spolustraníka Vance, na rozdíl od něj je velkým a politicky vlivným zastáncem pomoci pro Kyjev.

Určující téma voleb

V Senátu je Portman spolupředsedou nadstranické skupiny zákonodárců podporujících Kyjev (takzvaného Ukrajinského kaukusu), válečnou Ukrajinu opakovaně navštívil a několikrát se setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským. A letos na konci srpna, na Den nezávislosti Ukrajiny, přijel senátor Portman do Parmy v Ohiu.

Jenže nedoprovázel ho republikánský kandidát Vance, ale demokrat Tim Ryan. "J. D. Vance se neukázal. Ukrajinská komunita si toho všimla a zohlední to, až budou volit," potvrzuje Roman Fedkiw, který je předsedou ukrajinské vesnice v Parmě, že s hlasy amerických Ukrajinců republikán Vance tentokrát nemůže moc počítat.

A nejen s jejich hlasy. Jedenadvacetiletý Manus McCaffery nemá ukrajinské kořeny, ale prostředí Parmy, kde uprostřed ukrajinské komunity vyrostl, ho formovalo. Po začátku války nedokázal sedět doma a se čtyřletou zkušeností z Afghánistánu letos v březnu odjel na Ukrajinu.

Obsluhoval protitankový systém, byl zraněn a nakonec přišel o oko. Ještě předtím ovšem viděl město Buča těsně po stažení ruských vojáků. "Ženy byly znásilněny, mnoho jich zmizelo, umíraly děti. Rusové po sobě nechali hrozné věci," popsal svoji zkušenost pro Washington Post

Na Ukrajinu by chtěl zpátky, zatím doma v Parmě shromažďuje prostředky pro vojenský oddíl, který musel kvůli zranění opustit. Také on politicky tíhne k republikánům a normálně by volil jejich kandidáta. Teď chce ovšem také on podpořit stranu, která bude "zásobovat Ukrajinu municí a penězi". "Takže je jasné, koho budu v tuto chvíli volit: Tima Ryana," říká Manus McCaffery.

Podle Andreje Futeje, prezidenta krajanské organizace Amerického ukrajinského výboru se sídlem v Ohiu, se američtí Ukrajinci ve volbách zpravidla nerozhodují jen podle jediného tématu. Tentokrát to ale může být jiné.

"Vidím to tak, že by to mohl být určující prvek, až půjdou volit," potvrzuje pro Washington Post, že podpora Kyjeva v jejím boji proti ruské agresi bude letos pro americké Ukrajince důležitější než ekonomika, kriminalita, imigrace a další věci, podle kterých by se jinak tradičně řídili.

