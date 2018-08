Fraška v Jemenu? Američtí spojenci uplácejí teroristy z al-Káidy, uzavírají s nimi tajné dohody

Washington o jednání svých blízkovýchodních spojenců ví. Odborníci varují, že tyto "kompromisy" mohou al-Káidu posílit.

Saná - Vítězství takřka bez jediného výstřelu. Tak by se dala popsat řada z úspěchů v Jemenu, které si v posledních dvou letech v boji proti teroristům z al-Káidy připsali na vrub američtí spojenci.

Jak je to možné? Podle agentury AP, která tento týden zveřejnila výsledky svého šetření, totiž koalice vedená Saúdskou Arábií a podporovaná Spojenými státy uzavírá s bojovníky z al-Káidy tajné dohody.

Některým vyplácí peníze, aby opustili pozice v klíčových městech. Jiným umožňuje odcházet se zbraněmi i nakradenými penězi.

Zatímco koalice prohlašuje, že se jí daří oslabovat možnosti organizace útočit na Západ, agentura upozorňuje, že tyto "kompromisy" mohou de facto al-Káidu naopak posílit - umožňují jejím členům přežít a bojovat jinde, získat peníze nebo rekrutovat další členy.

Podle AP Washington o jednání svého blízkovýchodního spojence ví. I přes obavy, které to v Pentagonu vzbuzuje, jsou USA ochotny dokonce odkládat vzdušné údery vlastními drony.

"Divil jsem se, proč na ně neútočí. Koaliční stíhačky i americké drony byly nečinné," popsal "evakuaci" bojovníků al-Káidy z provincie Šabva z jara 2016 jeden z kmenových vůdců. Místo podle něj v klidu a v předstihu opouštěla i auta plná munice.

Podle Awada al-Dhúla, šéfa bezpečnosti v provincii, peníze za odchod obdrželo na 200 členů al-Káidy. Z toho jeden z vůdců dostal v přepočtu více než půl milionu korun.

Protivníci, nebo spojenci? Teroristé končí v řadách koalice

Koalice nicméně radikály nejen "uplácí", ale stovky z nich zároveň rovnou rekrutuje do vlastních řad, respektive do nitra spřízněných milicí. Jsou výjimečně zkušení a v jemenské občanské válce se hodí do boje proti šiítským povstalcům.

Analytik James Horton citovaný agenturou AP dokonce označuje značnou část války v Jemenu za "frašku". "V tuto chvíli je v podstatě nemožné rozmotat, kdo je členem al-Káidy na Arabském poloostrově (AQAP) a kdo není. Došlo k uzavření mnoha dohod a spojenectví," tvrdí odborník na terorismus z nadace Jamestown Foundation.

Rekrutování bývalých i současných teroristů do koaličních řad usnadňuje i komplikovaná demografická situace. Řada jemenských členů al-Káidy z místních kmenů pochází nebo je s členy milic jinak spřízněná. Milice se prolínají s mnoha místními kmeny, frakcemi i skupinami zodpovídajícími se samozvaným regionálním vůdcům.

AQAP má v Jemenu odhadem až osm tisíc členů a daří se jí rekrutovat stále nové a nové. Včetně svých nových "kolegů" z milic. "Když tam pošleme dvacet bojovníků, vrátí se jich sto," sdělil agentuře AP jeden z velitelů al-Káidy.

Agentura při svém šetření zpovídala desítky lidí, včetně vůdců milic, členů jemenských bezpečnostních složek i kmenových zástupců.

Omezit rozpínavost Íránu má přednost

Co se týče konfliktu v Jemenu, pro USA je zřejmě největší prioritou porazit Teheránem podporované šiítské rebely Hútíe a zamezit tak další rozpínavosti Íránu v regionu. A v boji proti nim stojí v občanské válce al-Káida na stejné straně jako saúdskoarabská koalice.

USA už na boj proti Hútíům poslaly zbraně v hodnotě miliard dolarů a poskytují i zpravodajské informace. Koalici jako takovou ale nefinancují. Informace, zda se americká "pomoc" dostala i do rukou současných či bývalých členů AQAP, agentura AP nemá.

Koalice se do konfliktu v Jemenu na straně vlády v Saná zapojila v roce 2015, když Hútíové převzali kontrolu nad jemenským hlavním městem a jeho okolím.

Saúdská Arábie trvá na tom, že Rijádem vedená koalice pokračuje v boji proti terorismu a také Spojené státy odmítají, že by al-Káidě jakkoliv "pomáhaly".

"Od začátku roku 2017 jsme uskutečnili více než 140 úderů, abychom odstranili klíčové vůdce AQAP a narušili schopnosti organizace využívat nepřátelské prostory k náboru, školení a plánování operací proti USA a našim partnerům v celém regionu," sdělil mluvčí Pentagonu Sean Robertson.

Video: Síly loajální jemenské exilové vládě se snaží dobýt přístavní město Hudajdá