Američtí špioni údajně zaplatili Rusovi za ukradené kyberzbraně sto tisíc dolarů, CIA to popírá

O schůzkách informovaly The Intercept a The New York Times. Jediné, co prý americké tajné služby dostaly, byly podle novinářů pochybné materiály o prezidentu Donaldu Trumpovi. CIA to, že by cokoliv platila, odmítá. "CIA popírá něco, co jsme nenapsali," reagoval jeden z autorů reportáže. "Reportáž nespecifikuje CIA jakožto zdroj platby, která, jak píšeme, šla 'přes nepřímé kanály'," upozornil.

New York - Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) se o víkendu ohradila proti reportážím The Intercept a The New York Times, podle nichž americké rozvědky několik měsíců vyjednávaly se záhadným Rusem, který jim slíbil dodat kyberzbraně ukradené dříve Národní agentuře pro bezpečnost (NSA). Podle The New York Times (NYT) dokonce Rus získal sto tisíc dolarů (přes dva miliony korun), než Američané od snahy ustoupili, neboť jediné, co dostali, byly pochybné materiály o prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten na twitteru naznačil, že ho tajné služby chtěly poškodit. "Ti, kdo tady byli oklamáni, jsou James Risen a Matt Rosenberg," uvedla v sobotu CIA s odkazem na autory pátečních reportáží v The Intercept a NYT. V obou případech jde o zkušené novináře, Risen dokonce v roce 2006 za dokumentování domácího špionážního programu NSA získal Pulitzerovu cenu. "Fiktivní příběh, podle nějž ze sebe CIA nechala vymámit 100 000 dolarů, je očividně nepravdivý," dodala zpravodajská služba. K tématu se poté vyslovil také prezident Trump, který si rozvědky často bere na mušku, podle webu televize CBSN přitom svým nejnovějším vyjádřením jakoby dával za pravdu novinářům NYT, který často označuje za zdroj falešných zpráv. "Doufám, že lidé už vidí a chápou, co se tady děje. Začíná to všechno vycházet na povrch - VYSUŠTE BAŽINU!" napsal Trump na twitteru. "CIA popírá něco, co jsme nenapsali," reagoval Rosenberg. "Reportáž NYT nespecifikuje CIA jakožto zdroj platby, která, jak píšeme, šla 'přes nepřímé kanály'," upozornil novinář. Záhadný Rus prý od Američanů původně chtěl deset milionů dolarů (208 milionů korun), nakonec však požadavek snížil na milion. Zmíněných sto tisíc, které podle NYT obdržel v kufříku v hotelovém pokoji v Berlíně, údajně představovalo první splátku. Newyorský list prý informace o operaci získal od nejmenovaných amerických a evropských činitelů tajných služeb, jakož i přímo od dotyčného Rusa. Vyjednávání podle novinářů letos skončilo, neboť jediné, co Rus dodal, byly kompromitující materiály pochybného původu týkající se prezidenta Trumpa. "Američtí činitelé řekli, že od dohody odstoupili z obav, aby se nezapletli do ruské operace zaměřené na vytvoření neshod uvnitř americké vlády. Také se obávali politických důsledků ve Washingtonu, pokud by vyšlo najevo, že zametají pod koberec pomlouvačné informace o prezidentovi," uvádí NYT. "Myslím, že mají strach, že se (Trump) pokusí zničit zpravodajské služby, pokud by se přímo zapojily do vyšetřování (zvláštního vyšetřovatele Roberta) Muellera (který zkoumá údajné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb)," řekl CBSN Risen. Ten ve své reportáži o utajované operaci napsal, že současný ředitel CIA a "Trumpův věrný stoupenec" Mike Pompeo nebyl příliš ochotný ve vyjednávání pokračovat, "patrně z obav, že by obdržel informace nabízené Rusy a související s Trumpem". Z celé snahy údajně žádné výsledky nevzešly a na začátku letošního roku američtí agenti ruskému kontaktu dali ultimátum: buď bude spolupracovat a dodá jména všech svých spolupracovníků, nebo navždy opustit Spojené státy. "Rus se příliš nerozmýšlel. Usrknul ze svého brusinkového džusu, zvednul svoji tašku a řekl: 'Děkuji.' Pak odešel," napsal NYT.

