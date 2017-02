Američtí senátoři měli problém s jmenováním ministryně školství, zasáhnout musel viceprezident Pence

před 4 hodinami

Americký Senát v úterý potvrdil Betsy DeVosovou do funkce ministryně školství. Do rozhodování musel svým hlasem vstoupit i viceprezident Mike Pence, protože senátoři hlasovali poměrem 50:50. Te to poprvé, kdy musel viceprezident přispět do hlasování o kandidátech nominovaných do vlády, tvrdí agentura AP. Nominace miliardářky DeVosové vyvolávala mnoho otazníků a k demokratickým senátorům, kteří s ní nesouhlasili, se připojily dvě republikánské senátorky. Demokraté tvrdí, že DeVosové chybí zkušenosti a že je odpůrkyní veřejného školství. Prezident Donald Trump se za ni postavil, když na twitteru sdělil: "Betsy DeVosová je reformátorka, bude výbornou ministryní školství pro naše děti."

autor: ČTK