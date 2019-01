Američtí poslanci prosadili peníze pro resorty v rozpočtové krizi, Senát je proti

Poslanci americké opoziční Demokratické strany v pátek v dolní komoře Kongresu prosadili zákon, který má obnovit financování části federálních ministerstev zasažených rozpočtovou krizí. Potřebné schválení zákona v Senátu, který ovládají republikáni stojící za prezidentem Donaldem Trumpem, je podle všeobecného mínění prakticky vyloučeno. Norma má spíš zvýšit tlak na Bílý dům a zvýraznit jeho údajnou odpovědnost za krizi.

Zákon o financování ministerstva vnitra a federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) prošel poměrem hlasů 240 ku 179. Demokraté mají ve Sněmovně reprezentantů 235 křesel, takže jejich návrh podpořilo pět republikánů. Slabá podpora vládní strany je pro demokraty zklamáním, očekávalo se, že ruku jich zvedne možná až pětadvacet.

Šéf Senátu Mitch McConnell reagoval prohlášením, že předložení návrhu v horní kongresové komoře nepřipustí. Nemá podle něj smysl hlasovat o zákonu, který prezident stejně nepodepíše.

Trump podmiňuje otevření finančních toků pro vládu schválením svého návrhu na stavbu hraničního plotu za 5,7 miliardy dolarů (bezmála 130 miliard Kč). Demokraté podobný projekt označují za zbytečný, neúčinný a nemorální. Financování části vládních úřadů se zastavilo 22. prosince a trvá už tři týdny.

Vybudování zdi na hranici s Mexikem bylo centrálním bodem Trumpovy kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016. Šéf Bílého domu tvrdí, že pokud demokraté neprojeví vůli ke kompromisu, vyhlásí v zemi stav nouze. Ten by mu umožnil financovat zeď z rozpočtu ministerstva obrany, ovšem za předpokladu, že nezvratně prokáže ohrožení národní bezpečnosti USA.

Agentura AP s odvoláním na vládní úředníky oznámila, že Pentagon dokončuje plán na vyslání dalších stovek vojáků na americko-mexickou hranici, kde mají pomáhat četám ministerstva vnitřní bezpečnosti při budování zábran z ostnatého drátu. Nový plot dlouhý přes 250 kilometrů má stát na arizonském a kalifornském úseku hranic.

Rozhodnutí údajně přímo nesouvisí s požadavky Bílého domu na postavení hraniční zdi nebo plotu, má posílit zpevnění hranic a zvýšit bezpečnost okolních regionů. Armáda vyslala na jižní hranici z rozhodnutí prezidenta už loni 2350 vojáků, kteří mají na místě zůstat do konce ledna. Nový kontingent by měl na hranicích setrvat do září.

Sněmovna reprezentantů dnes rovněž schválila zákon, který vládě ukládá vyplatit po vyřešení sporu státním zaměstnancům zpětně mzdu zablokovanou rozpočtovou krizí. Zákon ve čtvrtek schválil Senát a očekává se, že ho prezident podepíše. V minulých podobných situacích, kterých bylo už víc než 20, byla zpětná výplata mezd na vůli vlády, žádný zákon ji neukládal.