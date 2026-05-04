Američtí policisté v blízkosti Bílého domu postřelili člověka

Příslušníci bezpečnostních sborů ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom bez dalších podrobností informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Bílý dům je po incidentu uzavřený.
Střelba se podle AP odehrála u Washingtonova památníku, což je vysoký obelisk vztyčený na počest prvního amerického prezidenta George Washingtona. Památník je od Bílého domu vzdálen několik stovek metrů. Zatím není jasné, proč policie střílela. Stav postřeleného není znám.
Americká média informovala, že policie oblast rychle zajistila. Z odvysílaných záběrů je patrné, že na místě nyní hlídkují policisté vyzbrojení dlouhými střelnými zbraněmi.
Mohlo by Vás zajímat:
Pulitzerovu cenu získal The Washington Post. Vyhrál za popis chaotické Trumpovy reformy
List The Washington Post v pondělí získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, dostaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom v pondělí Kolumbijská univerzita, která ceny uděluje.
Majitel Liberce nekompromisně: Tihle dva pitomci ať už v životě nepískají náš zápas
Majitel fotbalového Slovanu Liberec Ondřej Kania se ostře vyjádřil na adresu videorozhodčích, kteří při sobotním ligovém utkání se Slavií nepovažovali za nutné, aby hlavní arbitr Jakub Wulkan přezkoumal situaci, při níž utrpěl vážné zranění hráč severočeského klubu Petr Hodouš.
ŽIVĚ Rusko v dubnu na Ukrajině ztratilo víc území, než dobylo. Poprvé od roku 2023
Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzivy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt. Napsala to v pondělí agentura AFP s odvoláním na analýzu dat amerického Institutu pro studium války. Moskva podle něj v uplynulém měsíci ztratila na různých místech kontrolu nad zhruba 120 kilometry čtverečními dříve obsazeného území.
ŽIVĚ „Budou smeteni z povrchu zemského,“ pohrozil Trump Íránu kvůli útokům na americké lodě
Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil Íránu úplným zničením, tentokrát v souvislosti s íránskými útoky proti plavidlům, s nimiž chtějí Spojené státy doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé kvůli válce v Perském zálivu. Trump to řekl v rozhovoru s reportérem stanice Fox News.
Evropská unie je připravena reagovat na Trumpova nová cla. Preferuje smírné řešení
Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné, bude se snažit konflikt neeskalovat a držet se existující obchodní dohody s USA. Uvedli to v pondělí podle agentury Bloomberg unijní ministři financí.