Američtí diplomaté zachraňují stiuaci, v KLDR jednají o summitu Trumpa s Kimem

před 21 minutami

Skupina amerických diplomatů a úředníků v neděli přijela do KLDR, kde bude se zástupci severokorejské vlády pracovat na přípravě vrcholné schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Napsal to list The Washington Post. Delegaci podle jeho informací vede bývalý americký velvyslanec v Jižní Koreji Sung Kim, který byl kvůli tomu povolán ze svého současného diplomatického postu na Filipínách. Američané se podle listu The Washington Post setkali s náměstkyní ministra zahraničí Čche Son-hui. Přípravy průlomové schůzky zkomplikovalo, když Trump ve čtvrtek oznámil, že summit ruší. Později připustil, že schůzka se možná přece jen v plánovaném termínu uskuteční.