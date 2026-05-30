Američtí a kubánští generálové se setkali na základně Guantánamo

Vysocí američtí a kubánští vojenští představitelé se v pátek setkali na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě.
Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan krátce jednal s kubánskou delegací o bezpečnostních otázkách.
Členem kubánské delegace byl mimo jiné generál Roberto Legrá Sotolongo, první náměstek náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Kuby. Uvedla to americká armáda na síti X. Kubánské ozbrojené síly následně na Facebooku potvrdily, že se jednání skutečně uskutečnilo.
Setkání se konalo v době, kdy se vztahy mezi oběma zeměmi zhoršují v souvislosti s hrozbami prezidenta Donalda Trumpa ohledně převzetí kontroly nad ostrovem. Podle americké armády bylo setkání první podobnou schůzkou šéfa SOUTHCOM s kubánskými vojenskými představiteli v poslední době.
Kubánské ozbrojené síly uvedly, že obě delegace hodnotí setkání kladně. Jednání se podle nich zaměřilo na otázky bezpečnosti v okolí hranice vojenského areálu a obě strany se zároveň dohodly na pokračování komunikace mezi vojenskými veleními, napsala agentura Reuters.
Schůzka se konala v době rostoucích obav na Kubě z možných amerických vojenských kroků proti ostrovu. Následovala také po nedávné návštěvě ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Ratcliffa v Havaně.
Trump v minulosti označil Kubu za jednu z priorit své zahraniční politiky a naznačil, že se jí chce více věnovat po ukončení konfliktu s Íránem.
Námořní základna v zátoce Guantánamo leží asi 700 kilometrů jihovýchodně od Miami na jihovýchodním pobřeží Kuby. Je známá jako místo, kde byli po útocích z 11. září 2001 drženi podezřelí z terorismu. Trump dříve navrhoval využít základnu také jako záchytné zařízení pro migranty, kteří se do USA dostali nelegálně.
Vztahy mezi Washingtonem a Havanou se v posledních měsících dále zhoršily, mimo jiné po zavedení amerického energetického embarga na ostrov a také po nedávném zahájení trestního stíhání bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra soudem na Floridě. Obvinění se týká incidentu z roku 1996.
