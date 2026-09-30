Přeskočit na obsah
Benative
30. 9. Jeroným
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Americkým vojákům v Iráku vypršel termín pro definitivní stažení ze základen

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americkým jednotkám ve středu končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku, informovala agentura Reuters. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně takzvaného Islámského státu (IS).

U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.
Odchod amerických jednotek uvítal a podporuje Teherán. Ilustrační fotoFoto: Profimedia – US Army Photo / Alamy / Profimedia
Reklama

Americké jednotky se již dříve stáhly na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joe Bidena v roce 2024, v jejímž naplňování pokračuje i současná vláda prezidenta Donalda Trumpa.

Přestože má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné, a to právě s ohledem na předpokládané posílení postavení proíránských milic. Odchod amerických jednotek naopak uvítal a podporuje Teherán.

Související

Mluvčí iráckého ministerstva obrany podle stanice Al-Džazíra uvedl, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou USA budou pokračovat. Zároveň prohlásil, že irácké ozbrojené síly jsou schopny bránit suverenitu země.

Spojené státy v roce 2003 podnikly invazi do Iráku, při níž svrhly režim prezidenta Saddáma Husajna. Během následné dlouholeté okupace americká armáda a její spojenci čelili ozbrojenému povstání sunnitských i šíitských milic.

Reklama
Reklama

Na konci roku 2011 se USA z Iráku stáhly, nicméně americké jednotky se do země vrátily o tři roky později v reakci na vzestup IS, který dobyl v Iráku a v sousední Sýrii rozsáhlá území, na nichž vyhlásil chalífát. Do boje proti IS se zapojily i proíránské šíitské milice, z nichž některé tento rok útočily na americké základny a další objekty USA, včetně diplomatických misí.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Klimchi
Klimchi
Klimchi

Na Designbloku představí nové kolekce českého skla Velčovský i Klimchi

Přední čeští designéři představí na nadcházejícím 28. ročníku Designbloku od 7. října své nové práce. Designér Maxim Velčovský, který 17. září oslavil 50. narozeniny, představí v Jízdárně Pražského hradu novou výstavu Photosynthesis. České sklářské studio Klimchi ve Veletržním paláci vystaví svou kolekci Ghost.

Mozaika Saturnova měsíce Enceladus vznikla ze snímků, které 9. října 2008 pořídila sonda Cassini při průletu pouhých zhruba 25 kilometrů nad jeho povrchem.
Mozaika Saturnova měsíce Enceladus vznikla ze snímků, které 9. října 2008 pořídila sonda Cassini při průletu pouhých zhruba 25 kilometrů nad jeho povrchem.
Mozaika Saturnova měsíce Enceladus vznikla ze snímků, které 9. října 2008 pořídila sonda Cassini při průletu pouhých zhruba 25 kilometrů nad jeho povrchem.

Tady život být neměl. Pod ledem Saturnova měsíce se děje něco zvláštního, vědci teď vědí proč

Pod kilometry ledu se na malém Saturnově měsíci skrývá oceán, kam nikdy nedopadá sluneční světlo. Přesto v jeho laboratorní napodobenině začaly pozemské mikroorganismy růst a vyrábět metan. A to dokonce v podmínkách, které jim podle původních očekávání neměly svědčit. Další objev navíc naznačuje, že případné stopy života možná vůbec nebude nutné hledat hluboko pod ledem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama