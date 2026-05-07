7. 5. Stanislav
Zahraničí

Americkým státem Mississippi se prohnala nejméně tři tornáda, 17 lidí je zraněných

ČTK

Americký stát Mississippi ve středu večer místního času zasáhly ničivé bouře a nejméně tři tornáda. Zranění utrpělo 17 lidí, 500 domovů bylo v důsledku počasí poničeno, uvedly dnes podle agentury AP místní úřady. Stanice CBS informovala, že lidé nahlásili nejméně 14 tornád.

Následky tornáda v Mississipi.Foto: CTK
Dvanáct ze zraněných bylo převezeno do nemocnice z kempu pro obytné přívěsy v malé obci Bogue Chitto. Z většiny mobilních domovů zůstaly hromady zkrouceného kovu, rozlámaná prkna a další trosky jako pomačkané lednice.

„Díval jsem se v posteli na TikTok a myslel jsem si, že to byl hrom. Šel jsem do obýváku. Když jsem se vrátil do pokoje, pokoj byl pryč,“ sdělil obyvatel kempu Max Mahaffey stanici WAPT-TV. Mahaffey řekl, že nemá žádná zranění, ale jeho babička si poranila kotník a někteří jeho sousedé utrpěli řezné rány a modřiny.

„Víme o nejméně třech tornádech,“ řekl meteorolog Daniel Lamb z Národní meteorologické služby (NWS) v Jacksonu. Podle něj se jich však státem na jihu USA mohlo prohnat ještě více. „Jedná se jen o ta, která jsme dokázali potvrdit z radaru,“ dodal.

V některých okresech zůstaly zablokované silnice. Guvernér Mississippi Tate Reeves vyzval lidi, aby se za stát modlili.

Bouře s možností vzniku tornád se dnes očekávají v částech států Alabama, Georgia a Florida, uvedla NWS. Silné bouře by podle předpovědi mohly zasáhnout také Jižní a Severní Karolínu a Texas.

Věděl o tom Zelenskyj? Největší korupční skandál Ukrajiny znovu ožívá

Miliardová korupční kauza kolem ukrajinské státní společnosti Enerhoatom má další pokračování. Uniklé odposlechy podle ukrajinských médií naznačují možné vazby až na prezidenta Volodymyra Zelenského. Kauza přitom už v minulosti „položila“ několik jeho klíčových spolupracovníků a ministrů.

Devět nevyužitých mečbolů. Siniaková nezvládla tříapůlhodinovou bitvu

Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1 a postoupila do 3. kola. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět mečbolů a prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Dohrála také Tereza Valentová, jež nestačila na světovou čtyřku Američanku Coco Gauffovou a podlehla jí 3:6, 4:6.

Rusové pocítí, že válka je blízko. Blíží se legendární ruská přehlídka

Rusové se připravují na vojenskou přehlídku k 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Na rozdíl od loňska se ale zúčastní jen minimum světových lídrů a média čím dál více zmiňují otázky bezpečnosti. Akci totiž hrozí ukrajinské drony a nemá se na ní objevit těžká vojenská technika, jako jsou tanky a obrněná vozidla.

