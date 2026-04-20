Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, tělo bylo v jeho autě

Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, jejíž rozčtvrcené tělo policie loni v září nalezla ve fázi rozkladu v kufru jeho opuštěného auta, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení prokurátorů v Los Angeles.

Memorial held for 14-year-old Celeste Rivas after arrest of musician D4vd
Provizorní památník s květinami, svíčkami a plyšovými hračkami na počest 14leté Celeste Rivas stojí poblíž Jamieson Street v Lake Elsinore v Kalifornii, USA, po zatčení hudebníka D4vd, 17. dubna 2026.Foto: REUTERS
Policie jedenadvacetiletého hudebníka a hvězdu platformy TikTok, jehož úřední jméno je David Anthony Burke, v souvislosti s úmrtím Celeste Rivasové Hernandezové zatkla minulý čtvrtek.

Rodina Rivasové Hernandezové ji nahlásila jako pohřešovanou v dubnu 2024, když jí bylo 13 let. Podle úřadů zemřela ve svých 14 letech. Dívka žila v obci Lake Elsinore vzdálené asi 120 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles a nebylo to poprvé, co utekla z domova.

Otázky o dívčině úmrtí se hromadily od 8. září, kdy vyšetřovatelé její tělo nalezli v autě na odtahovém parkovišti v Hollywoodu poté, co obdrželi hlášení o zápachu vycházejícím z vozidla značky Tesla. Vůz byl registrován na Burkeovu texaskou adresu.

Vyšetřovatelé v Burkeově autě nalezli pytel s trupem a hlavou. Tělo podle nich bylo "zbaveno paží a nohou", píše AP s odvoláním na soudní dokumenty. Pod pytlem následně nalezli druhý pytel, ve kterém objevili další části těla.

Soudní lékař zjistil, že tělo bylo v pokročilé fázi rozkladu a že pozůstatky byly v autě nejspíš dlouho. Úřady příčinu úmrtí neoznámily. Policie podle AP přiměla soudce, aby zablokoval zveřejnění podrobností z pitvy.

Právníci zpěváka narozeného v Houstonu po jeho zatčení uvedli, že je nevinný. "Skutečné důkazy v tomto případě ukážou, že David Burke nezavraždil Celeste Rivasovou Hernandezovou a že nebyl příčinou její smrti," uvedli právníci.

D4vd se proslavil mezi příslušníky generace Gen Z svou směsicí indie rocku, R&B a lo-fi popu. V roce 2022 se jeho píseň Romantic Homicide (Romantické usmrcení) stala virální na platformě TikTok. Vyšplhala se na čtvrté místo v žebříčku Billboard Hot Rock & Alternative Songs. Zpěvák následně podepsal smlouvu s hudebními vydavatelstvími Darkroom Records a Interscope Records a v roce 2023 vydal EP Petals to Thorns (Z okvětních lístků trny) a pokračování The Lost Petals (Ztracené okvětní lístky).

Když se v médiích objevily zprávy o nálezu pozůstatků Rivasové Hernandezové, Burke zrovna koncertoval na turné Withered World Tour. Jeho mluvčí v té době uvedl, že zpěvák s úřady plně spolupracuje. Burke později zbytek turné zrušil.

Nejnovější
Martin MINAŘÍK, pohoří Himálaj

Osudové dny na Annapurně. Partnerka nechala Čecha nahoře, prý neměl šanci

České horolezectví si připomíná smutné výročí. Před sedmnácti lety vyhasl na obávané Annapurně život Martina Minaříka, možná až příliš odvážného muže, který během předchozích deseti let dokázal zdolat v Himálaji sedm osmitisícových vrcholů. Zvládl i osmý, dolů už se ale nevrátil. Jeho tělo se nikdy nenašlo.

