Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, tělo bylo v jeho autě

Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, jejíž rozčtvrcené tělo policie loni v září nalezla ve fázi rozkladu v kufru jeho opuštěného auta, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení prokurátorů v Los Angeles.
Policie jedenadvacetiletého hudebníka a hvězdu platformy TikTok, jehož úřední jméno je David Anthony Burke, v souvislosti s úmrtím Celeste Rivasové Hernandezové zatkla minulý čtvrtek.
Rodina Rivasové Hernandezové ji nahlásila jako pohřešovanou v dubnu 2024, když jí bylo 13 let. Podle úřadů zemřela ve svých 14 letech. Dívka žila v obci Lake Elsinore vzdálené asi 120 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles a nebylo to poprvé, co utekla z domova.
Otázky o dívčině úmrtí se hromadily od 8. září, kdy vyšetřovatelé její tělo nalezli v autě na odtahovém parkovišti v Hollywoodu poté, co obdrželi hlášení o zápachu vycházejícím z vozidla značky Tesla. Vůz byl registrován na Burkeovu texaskou adresu.
Vyšetřovatelé v Burkeově autě nalezli pytel s trupem a hlavou. Tělo podle nich bylo "zbaveno paží a nohou", píše AP s odvoláním na soudní dokumenty. Pod pytlem následně nalezli druhý pytel, ve kterém objevili další části těla.
Soudní lékař zjistil, že tělo bylo v pokročilé fázi rozkladu a že pozůstatky byly v autě nejspíš dlouho. Úřady příčinu úmrtí neoznámily. Policie podle AP přiměla soudce, aby zablokoval zveřejnění podrobností z pitvy.
Právníci zpěváka narozeného v Houstonu po jeho zatčení uvedli, že je nevinný. "Skutečné důkazy v tomto případě ukážou, že David Burke nezavraždil Celeste Rivasovou Hernandezovou a že nebyl příčinou její smrti," uvedli právníci.
D4vd se proslavil mezi příslušníky generace Gen Z svou směsicí indie rocku, R&B a lo-fi popu. V roce 2022 se jeho píseň Romantic Homicide (Romantické usmrcení) stala virální na platformě TikTok. Vyšplhala se na čtvrté místo v žebříčku Billboard Hot Rock & Alternative Songs. Zpěvák následně podepsal smlouvu s hudebními vydavatelstvími Darkroom Records a Interscope Records a v roce 2023 vydal EP Petals to Thorns (Z okvětních lístků trny) a pokračování The Lost Petals (Ztracené okvětní lístky).
Když se v médiích objevily zprávy o nálezu pozůstatků Rivasové Hernandezové, Burke zrovna koncertoval na turné Withered World Tour. Jeho mluvčí v té době uvedl, že zpěvák s úřady plně spolupracuje. Burke později zbytek turné zrušil.
