Americký vyjednavač míru na Ukrajině nezná fakta. Veřejnost pobouřil svou neznalostí

O jednáních mezi ruskou, ukrajinskou a americkou delegací mluvil na konci ledna i Volodymyr Zelenskyj
Jeden z amerických diplomatů, který má na starosti vyjednávání o míru mezi Moskvou a Kyjevem, prokázal v uzavřeném rozhovoru s novináři značné mezery v základních faktech a znalostech. Spletl si totiž ústavní funkce na Ukrajině nebo délku světových válek, což znepokojuje veřejnost o jeho schopnostech vyjednávat.
Původně to mělo být jen uzavřené setkání malé skupiny reportérů s jedním z amerických diplomatů, web Kyiv Independent ale získal informace, které otřásly širokou veřejností. Muž, který zastává klíčovou postavu v další diplomatické fázi s cílem ukončit válku na Ukrajině, totiž nezná základní fakta o politickém systému země, jejíž osud má ve svých rukou.
Největší rozruch vyvolalo tvrzení o Kyrylu Budanovovi, bývalém šéfovi ukrajinské vojenské rozvědky. Vyslanec o něm prohlásil, že nyní zastává úřad viceprezidenta Ukrajiny. „Generál Budanov je nyní jejich viceprezidentem,“ uvedl podle informací Kyiv Independent doslova americký činitel.
Ukrajina ale takovou funkci ve svém systému vůbec nemá, podle tamní ústavy je hlavou státu prezident a v případě jeho neschopnosti funkci vykonávat přecházejí pravomoci dočasně na předsedu parlamentu. Budanov byl nedávno jmenovaný pouze jako šéf prezidentské kanceláře, zastává tedy vlivnou roli koordinující vládní politiku a vztahy se zahraničím, v jeho pravomoci ale není ústavní exekutiva.
Chyba ve znalosti funkcí ovšem není jediná, které se měl diplomat údajně dopustit. Mezery měl i v informacích ohledně samotného průběhu války. Když se ho novináři zeptali, zda Trumpova administrativa cílí na ukončení bojů do čtvrtého výročí invaze (které spadá na 24. února), připustil, že o tomto datu nic neví. „Nebyl jsem si vědom toho, kdy to datum výročí je,“ odpověděl na otázku s tím, že se zmiňovaným milníkem necítí žádný tlak.
Data muži obecně dávají nejspíše zabrat. Jeho poznámka, že plnohodnotná válka Ruska proti Ukrajině trvá déle než druhá světová válka rovněž zvedla čela několika přítomným. Druhá světová válka totiž trvala od září 1939 do roku 1945.