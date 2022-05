Americký veterán z Iráku: Být ruským velitelem, pošlu vojáky domů. Ukrajina vyhraje

Téměř před dvaceti lety John Spencer seskočil padákem v Iráku, aby zde vedl do boje četu americké pěchoty. Během dvou nasazení v Bagdádu zažil drsné bitvy muže proti muži, zkušenosti z nich zúročil na akademické půdě a postupně se vypracoval ve světového experta na válčení ve městech. Spencer nyní pro Aktuálně.cz vysvětluje, co se děje v myslích ruských vojáků a proč invaze na Ukrajinu selhává.

Podle něj jsou tři měsíce od začátku útoku ukrajinští obránci každým dnem silnější a Rusové nakonec válku prohrají. Spencer, který z americké armády odešel do výslužby v hodnosti majora, v rozhovoru také popisuje, jak náročné je pro Rusy dobýt ukrajinská města.

"Většina špičkové vojenské techniky jako satelity, drony nebo dělostřelectvo na boj ve městech nefungují. Musíte vstoupit dovnitř. A to vojáci nechtějí. Bojujete o každou ulici, každý dům, každou místnost," říká.

Ofenziva na Donbasu začala před více než měsícem. Jakou známku byste ruské armádě udělil za její výkony? Jednička znamená nejlepší, pětka nejhorší.

Dal bych jí 4,9. Ruská armáda selhala ve všech ohledech, což - abych byl upřímný - každého překvapilo.

Představte si, že jste nasazen na Ukrajině, abyste bojoval proti Rusům. Na co konkrétního byste se musel připravit? Jací jsou Rusové jako nepřátelé?

Pokud bych na Ukrajině velel nějaké jednotce podobně jako při svých dřívějších misích, vojáky bych chystal na to, aby byli schopni reagovat na nepřímou střelbu. Rusové se bojí jít do přímého střetu, proto používají hlavně dělostřelectvo. Jednotku bych připravil na to, jak se vhodně krýt, zamaskovat techniku, kopat zákopy nebo jak vyhledat pozice, kam se můžete v případě nouze stáhnout.

Kdo je John Spencer Foto: Foto poskytnuto Johnem Spencerem Major americké armády ve výslužbě s pětadvacetiletou bojovou zkušeností, která zahrnuje například nasazení v Iráku, kde velel pěchotní četě. John Spencer je přední světový expert na válčení ve městech, který pracoval i jako poradce amerických čtyřhvězdičkových generálů a dalších vysokých důstojníků. Působil také v Institutu moderní války prestižní vojenské akademie ve West Pointu. Ruskou invazi na Ukrajinu komentuje ve světových médiích a glosuje na sociální síti Twitter. Jeho nové knize Connected Soldiers napsal předmluvu někdejší vrchní velitel amerických jednotek v Afghánistánu a bývalý šéf CIA David Petraeus. John Spencer žije se svou rodinou v Colorado Springs.

Rusové bojující na Ukrajině mají nízkou morálku. Existují způsoby, jak toho využít?

Rozhodně. Ukrajinci jim taky morálku účinně lámou cílenými údery jako například při ruském pokusu o překročení řeky Severní Doněc na Donbasu (při ukrajinské dělostřelecké palbě tu zemřelo téměř 500 ruských vojáků, pozn. red.). Existuje ale i další způsob, který spočívá v tom, jak se chováte k válečným zajatcům. Pokud se Rusové dozvědí, že se mohou vzdát a bude s nimi v zajetí nakládáno férově, nebudou mučeni, a dokonce se jim dostane lékařské péče, má to obrovský vliv na jejich morálku. Jednoduše potřebujete, aby s vámi nepřítel nechtěl bojovat, a pak tohle velmi pomáhá.

Příklady špatné morálky ruských vojáků vidíme neustále: napadají vlastní důstojníky, odmítají bojovat, vzdávají se, ničí svou techniku. Je skutečně složité armádu motivovat, pokud nebojuje za dobrou věc.

Je pro ruské vojáky typické, že mají v konfliktech špatnou morálku?

Obraťme to: pro ně je velmi složité mít morálku vysokou. Nejsou dostatečně vycvičeni, mnozí z nich ani nevěděli, kam jdou bojovat a proč. Teď je ukrajinská armáda všude poráží a velitelé jim říkají, aby dál postupovali. Jako starý voják vím, že tohle je hodně špatná situace. Pro ruské velitele musí být náročné udržet v mužstvu aspoň nějakou morálku.

Kdybyste byl ruský velitel, co byste vojákům řekl, aby se jim morálka zvýšila?

Ruským velitelům bych nic radit nechtěl. Tohle je nezákonná válka a oni jsou na špatné straně dějin, ale když se ptáte, odpovím. Řekl bych jim: Kluci, pojďme domů.

Válka dlouhá nebude

Bývalý vrchní velitel amerických jednotek v Evropě generál Ben Hodges řekl, že Ukrajina válku vyhraje do konce léta. Souhlasíte s ním?

To je složité, protože nevíme, co to vítězství vlastně je. Nesouhlasím s lidmi, kteří říkají, že válka potrvá ještě roky, myslím si, že v řádu týdnů nebo měsíců Ukrajina zvítězí. Kyjev si připsal několik taktických výher a doufám, že Rusy brzy vytlačí.

Válku nevyhráváte tím, že zabijete všechny nepřátelské vojáky, musíte nepřítele dostat do kulminačního bodu. Tedy do momentu, od kterého už přestává být schopný naplnit cíle své mise. Má tak vysoké ztráty, že už prostě nemůže dál postupovat. To se Rusům na některých místech stalo, ale invazní armáda jako celek na Donbasu tohoto bodu ještě nedosáhla. Podobně jako generál Hodges si ale myslím, že to přijde brzy. V řádu týdnů či měsíců.

Jste předním světovým expertem na městský boj. V jakých ohledech je válčení ve městech pro Rusy na Ukrajině složité?

Ruská invaze si kladla za cíl svrhnout vládu, instalovat novou a odstranit Ukrajinu jako suverénní stát. Tohle nemůžete udělat bez dobytí hlavního města, proto zahájili tažení na Kyjev. Městský terén ale vyrovnává rozdíly mezi armádami už jen ze své podstaty: jsou v něm budovy, podzemí, tunely a další úkryty. Většina špičkové vojenské techniky jako satelity, drony nebo dělostřelectvo na boj ve městech nefungují. Musíte vstoupit dovnitř. A to vojáci nechtějí. Bojujete o každou ulici, každý dům, každou místnost.

Tohle je nejtěžší boj ze všech, veškerá vaše síla a schopnosti jako útočníka jsou najednou omezenější a obránci mají naopak všechny výhody. Vidí vás, jak přicházíte, mohou na vás zaútočit v okamžiku, kdy zrovna chtějí, a rozebrat vás kousek po kousku.

V otevřeném terénu potřebujete tři útočící vojáky na jednoho obránce, v městech pět na jednoho. Potvrdilo se to například v Mariupolu, kde bojovalo 20 tisíc ruských vojáků proti třem tisícům Ukrajinců.

Dovedete si představit, že se Rusové na Donbase zlepší natolik, až zlomí ukrajinský odpor?

Možnosti, jak se zlepšit, nevidím. Rusové se budou dál snažit, ale jejich jednotky jsou dezorganizované. Až dodnes se jim nepodařilo vybudovat si vzdušnou nadvládu. Ve válce nikdy neříkej nikdy - Rusové mohou obsadit nějaké malé vesnice, ale mají jen velmi malou šanci, že se jim podaří dobýt větší města. I kdyby zmobilizovali celý národ, aby získali víc mužů do zbraně, nevyřeší to jejich problémy. Rusové jsou každým dnem slabší a Ukrajinci naopak silnější a díky dodávkám ze Západu formují nové jednotky.

Mluví se o tom, že klíčovou zbraní Ukrajinců v bitvě o Donbas je dělostřelectvo, konkrétně moderní americké houfnice.

Rozhodně. Dělostřelecká technika ze Západu změnila na Donbase rozložení sil. Dělostřelecké zbraně s dlouhým dosahem v kombinaci s protidělostřeleckými bateriemi, které detekují, odkud Rusové střílejí, a umějí opětovat palbu, a se zpravodajskými informacemi absolutně změnily povahu konfliktu na východě Ukrajiny.

Klíčová pomoc zpravodajců

Do jaké míry Ukrajině pomáhají právě informace, které jim poskytují americké tajné služby?

Neznám podrobnosti, ale myslím, že byly stěžejní při obraně Kyjeva nebo při útocích na ruské lodě v Černém moři. Stejně tak jsou tyto informace velmi důležité v bitvách na Donbasu, Ukrajinci díky nim znají polohu ruských vojáků, což je klíčové.

Byla data od amerických zpravodajců pro Ukrajince stěžejní i při cílení na ruské generály? Během invaze jich nejspíš dvanáct zemřelo, což je neobvykle vysoké číslo.

Domnívám se, že tyto informace byly klíčem k určení jejich polohy. Ruští generálové se ale sami vystavili smrtelnému nebezpečí, když komunikovali nezabezpečenými mobily a každý je mohl odposlouchávat, identifikovat a lokalizovat.

Jak se to mohlo stát? Vždyť je to smrtelná chyba.

Z některých zpráv víme, že ruské vybavení bylo staré a selhávalo, komunikace mezi vojáky navzájem a mezi jednotkami je přitom klíčová. Ukrajinci byli rovněž úspěšní v některých aspektech elektronické války a zabránili fungování nepřátelských systémů. Rusové byli nuceni využívat nezabezpečené sítě či běžné mobilní telefony, což je opravdu špatný nápad. Evidentně ale neměli jinou možnost.

Jak vojáky na bojišti ovlivňuje fakt, že jim nepřítel zabije důstojníka, ba přímo generála?

Ovlivňuje je to hodně - a o to víc, když armáda nemá propracovanou strukturu na úrovni seržantů. Síla západních vojsk tkví v tom, že jejich páteř tvoří seniorní vojáci v malých jednotkách po šesti až devíti mužích, kteří mají letité zkušenosti. Pokud tedy ztratí lídra, existuje jiný, který vojáky do boje povede. Ruská armáda je ale závislá na taktice generálů a dalších důstojníků, vedení juniornějším lídrům nedůvěřuje. V takovém případě smrt jednoho generála může způsobit katastrofu.

Na sociálních sítích kolují videa, jak Rusy zabíjí ze vzduchu improvizovaně vypouštěné granáty, nad hlavami jim operují drony Bayraktar, nebezpečí číhá úplně všude. Co takové prostředí na základě vašich zkušeností dělá s myslí vojáka?

Pokud voják ví, že ze vzduchu hrozí takové nebezpečí, a hledí neustále na nebe, působí to na jeho mysl jako jed. Situaci nemáte pod kontrolou, nepřítel číhá na každém rohu, útočí ze všech směrů, v noci… Vaši morálku a ochotu bojovat to strašným způsobem ničí.

S ohledem na všechno, co jste popsal, může si Vladimir Putin na Ukrajině dovolit prohrát?

Putin možná bude schopný zachovat si tvář dalším a dalším lhaním a kontrolou informací. Jeho odstavení od moci není na zahraničních zemích. Sami Rusové si musí uvědomit, co se děje a jak je jejich prezident vede do ekonomických problémů a vojenské katastrofy. I kdyby úřady tajně nechávaly černé pytle s mrtvými ruskými vojáky v mrazácích, ti muži se domů stejně nevrátí. Rusko už svou pozici na světové scéně ztratilo a prohrává každý den. Domnívám se, že Putin po tomhle všem nezůstane u moci.

