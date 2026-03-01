Americký stát zneplatnil řidičské průkazy transgender lidí. Čekají je i další omezení

V americkém státě Kansas začal ve čtvrtek platit zákon, který zneplatnil řidičské průkazy a rodné listy transgender lidí, pokud si v nich v minulosti nechali změnit údaj o pohlaví. Nová úprava vyžaduje, aby všechny státní doklady uváděly výhradně pohlaví určené při narození, a do budoucna jakékoli změny tohoto údaje zakazuje.
Agentura Reuters píše, že opatření se dotkne více než tisícovky obyvatel státu na středozápadě USA. Lidé, jejichž doklady přestaly platit, si musí vyřídit nové na vlastní náklady.
Kansaské ministerstvo financí, pod které spadá agenda řidičských průkazů, rozeslalo dotčeným osobám dopisy ještě před začátkem účinnosti zákona a upozornilo, že nebude platit žádné přechodné období. Doklady se tak staly neplatnými okamžitě.
Zákon rovněž stanoví, že ve státních budovách musí transgender lidé používat toalety a šatny odpovídající pohlaví při narození. Republikánští politici opatření hájí jako ochranu soukromí ve veřejných prostorách a způsob, jak sjednotit státní evidenci s biologickým pohlavím.
Poslankyně Susan Humphriesová, která návrh předložila, odmítla výhrady ohledně finančních dopadů i možných bezpečnostních rizik a uvedla, že zákon pouze potvrzuje běžnou společenskou normu rozdělení toalet podle pohlaví, píše server Axios.
Kritici naopak varují před praktickými dopady. Podle organizace American Civil Liberties Union může rozpor mezi vzhledem člověka a údaji na dokladech vést k diskriminaci nebo problémům při jednání s úřady či policií. Očekává se, že proti zákonu bude podána žaloba.
Vývoj v Kansasu zapadá do širší debaty o právech transgender osob ve Spojených státech, kde se podobná opatření objevují jak v dalších státech, tak i na federální úrovni.
Prezident Donald Trump po svém návratu do Bílého domu zaujal vůči transgender osobám tvrdý postoj a vydal řadu exekutivních příkazů omezujících jejich práva.
Jedna z prezidentových směrnic například stanovila, že vláda USA bude uznávat pouze mužské a ženské pohlaví. V rámci dalšího opatření měli být transgender sportovci vyloučeni z ženských sportovních soutěží.
Pokusí se nás rozklížit, paralyzovat. Český generál varuje před blízkou budoucností
V den čtvrtého výročí zahájení drastického ruského tažení proti Ukrajině zazněla na pražském ministerstvu obrany jasná slova. Spojenecké zpravodajské služby se prý shodují, že konstelace pro start další války Vladimira Putina v Evropě přijde během tří až šesti let. „Agresivní politika Ruska v dohledné době bude přímá a nejvíce konkrétní hrozba pro občany České republiky,“ říká generál Karel Řehka.
Belgická klasika otevřela sezonu. Vyhrál Van der Poel, šance Vacka skončila ve škarpě
Necelý měsíc po zisku rekordního osmého titulu mistra světa v cyklokrosu zahájil nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vítězně i sezonu na silnici.
ŽIVĚÚtok na izraelské civilisty, "nejvíc zlý člověk historie" mrtvý. Co se děje v Íránu?
Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).
Gól číslo 40. Souček se trefil na Anfieldu, výprasku pro West Ham však nezabránil
Tomáš Souček v anglické fotbalové lize dal gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale zápas 28. kola na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. V německé lize Hoffenheim s dvěma Čechy v sestavě podlehl St. Pauli a Leverkusen s Patrikem Schickem remizoval s Mohučí.
Měl být slabší variantou, Chameneí ale překonal očekávání. Jaká byla cesta na vrchol?
Zpráva, která obletěla svět a může znamenat jeden z nejzásadnějších momentů moderních dějin Blízkého východu: podle izraelských médií byl íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí zabit při izraelsko-amerických úderech na cíle v Íránu. Írán zatím oficiální potvrzení neposkytl. Kdo byl muž, který více než tři a půl dekády stál na samotném vrcholu íránské moci?