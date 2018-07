Americký soudce pozastavil na jeden týden deportace sloučených rodin migrantů

Soudce Dana Sabraw vyhověl žádosti Americké unie občanských práv (ACLU), která se obávala masových deportací rodin okamžitě po jejich sloučení

San Diego - Americký soudce dočasně pozastavil deportace rodin přistěhovalců, jimž byly nedávno vráceny děti, které jim byly odebrané po nelegálním překročení hranic USA.

Soudce Dana Sabraw vyhověl žádosti Americké unie občanských práv (ACLU), která se obávala masových deportací rodin okamžitě po jejich sloučení, informovala televize ABC.

Soudce z kalifornského San Diego pozastavil do příštího pondělí jakékoli deportace sloučených rodin, aby se zabránilo tomu, že bude někdo deportován neoprávněně. Dal tak týdenní lhůtu vládním právníkům, aby se k obavám ACLU vyjádřili.

V poslední době bylo v USA od rodičů odděleno a umístěno do ústavů přes 2000 dětí z rodin, které nelegálně překročily hranice Spojených států. Kvůli rozdělování rodin vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa čelila tvrdé domácí i zahraničí kritice, což šéfa Bílého domu přimělo podepsat dekret, kterým praxi odebírání dětí zastavil. Trump prohlásil, že rodiče a děti budou zadržováni společně.

Podle soudního nařízení měly být děti ve věku do čtyř let svým rodičům navráceny do 10. července, u dětí ve věku od pěti do 17 let by se tak mělo stát do 26. července.