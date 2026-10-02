Soud s matkou, která zabila tři děti, nekončí. Žena zůstává v psychiatrické léčebně

Soudce v americkém státu Massachusetts, který měl na starosti proces s Lindsay Clancyovou obžalovanou z vraždy jejích tří malých dětí, odmítl žádost obhajoby, aby tuto ženu prohlásil za nevinnou v případě vraždy. Informují o tom agentury. Prokurátoři podle soudce porotě předložili dostatek důkazů pro to, aby ženu shledala vinnou z vraždy dětí.
Porota se v tomto bedlivě sledovaném procesu nedokázala shodnout na jednomyslném rozhodnutí o vině či nevině Clancyové, a soud byl proto začátkem září prohlášen za neplatný. Obhájci této ženy tvrdili, že nebyla trestně odpovědná kvůli tomu, že trpěla poporodní psychózou.
Nezpochybňovali, že své děti v roce 2023 zabila. Nicméně během slyšení začátkem tohoto týdne se její právní zástupce snažil přesvědčit soudce, že prokurátoři nepředložili žádný důkaz ohledně toho, že čin spáchala Clancyová.
Zpochybnil také její vlastní přiznání, že děti zabila. Podle prokurátorů byla důkazů spousta a tvrzení ženina právního zástupce označili za směšné.
Clancyová je nadále obžalovaná z vraždy a pravděpodobně zůstane v psychiatrické léčebně, než justice její případ vyřeší.
Soudní proces s touto bývalou porodní sestrou znovu rozvířil dlouho trvající debaty o tom, jak se v USA přistupuje k duševnímu zdraví žen po porodu a jak se právní systém USA vypořádává s případy, kdy matky zabijí své děti.
Zastánci Clancyové ji označovali za milující matku, která věděla, že není v pořádku několik měsíců a vyhledala pomoc, přičemž se mimo jiné nechala hospitalizovat na psychiatrii. Její odpůrci naopak uvádějí, že si zaslouží trest za krutý a sobecký čin.
Během procesu zaznělo, že své tři děti ve věku pěti let, tří let a osmi měsíců uškrtila posilovacími gumami ve sklepě rodinného domu a poté se pořezala na krku a zápěstích a skočila z okna ložnice v patře, v důsledku čehož ochrnula od pasu dolů.
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