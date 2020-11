Americkému skautu přišlo 82 000 stížností na zneužívání, oběti jsou i ze zahraničí

Hlavní skautská organizace ve Spojených státech Boy Scouts of America (BSA) obdržela k pondelí již přes 82 000 stížností na sexuální obtěžování ve svých řadách, k nimž údajně došlo za několik posledních desetiletí. BSA to oznámila v den, kdy končí lhůta pro zasílání stížností stanovená soudem ve státu Delaware.

Organizace Boy Scouts of America (BSA) právě tam v únoru požádala o ochranu před věřiteli ve snaze přežít očekávané požadavky na odškodnění obětí údajných deliktů, napsal list The New York Times (NYT).

"Věděl jsem, že těch případů bude hodně. Nikdy mě ale nenapadlo, že to bude číslo blízké tomuto," řekl právník Paul Mones, který se kauzami zneužívání u skautů zabývá už po dvě desetiletí. "Pokud víme, tak na celém světě bylo podáno 11 000 stížností na zneužívání v katolické církvi. Domníváme se, že u BSA bude toto číslo osmkrát vyšší," prohlásil další právník zastupující některé údajné oběti Andrew Van Arsdale.

Organizace v prohlášení uvedla, že je "zdrcena počtem životů dotčených minulým zneužíváním ve skautu". "Odezva obětí, které jsme svědky, je zničující. Hluboce se omlouváme," pokračovala.

Jedna se skupin právníků zastupuje v kauze s BSA klienty, kteří pochází ze všech 50 států USA. Někteří jsou také ze zahraničí, například z Japonska či Německa, kde mají Spojené státy vojenské základny. Klientům je mezi osmi a 93 lety.

BSA vznikla v roce 1910 a jejími programy prošlo od té doby na 130 milionů Američanů. Patřili mezi ně například exprezident John F. Kennedy, astronaut Neil Armstrong, či filmový režisér Steven Spielberg. V současné chvíli má organizace asi 2,2 milionu členů mezi pěti a 21 lety, ve své vrcholné době v 70. letech minulého století jich však měla více než dvakrát tolik.

Podle podání k soudu má nyní organizace aktiva v hodnotě kolem miliardy dolarů (22,3 miliardy korun). K tomu vlastní také stovky rekreačních objektů a tábořišť po celých USA.

S obviněními ze zneužívání se potýkala již v minulosti, v roce 1935 například oznámila, že vede záznamy o stovkách "zvrhlíků", kteří dříve sloužili jako skautští vedoucí.

Jeden ze žalujících Frank Spinelli NYT řekl, že z procesu s BSA nemá radost a není pro něj ani důležitá předpokládaná finanční kompenzace. Význam celé aféry spatřuje v tom, že se vrhne světlo na obrovský rozsah problémů v americkém skautu, který by mohl vést k trvalé změně k lepšímu. "Skutečně věřím, že právě tyto nepříjemné rozmluvy potřebujeme, abychom našli cestu, kterou se vydat vpřed," řekl.